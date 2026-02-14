Mbappé, suplente en un once con Trent, Rüdiger y Vinícius como novedades

Arbeloa no fuerza de inicio a Mbappé ante la Real Sociedad, a tres días del duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica en Lisboa.

Las molestias que han tenido al delantero francés al margen del grupo y con tratamiento fisioterapéutico hasta el viernes, cuando se sumó al trabajo junto a sus compañeros, invitan a Arbeloa a la precaución.

Las novedades del Real Madrid respecto al equipo titular que jugó en Mestalla ante el Valencia son la entrada en el lateral derecho de Trent, que no iniciaba un encuentro desde el 3 de diciembre; en el centro de la zaga de Rüdiger, que reaparece tras caer lesionado en la Supercopa de España; y en ataque de Vinícius tras cumplir un partido de sanción.

En la Real Sociedad, el técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo opta por el brasileño Wesley en ataque en lugar del portugués Gonçalo Guedes.

El Real Madrid inicia el partido con Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler; Vinícius y Gonzalo.

El once de la Real Sociedad lo forman Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen Muñoz; Gorrotxategi, Yangel Herrera, Carlos Soler, Pablo Marín; Wesley y Oyarzabal.