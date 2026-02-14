Nacional pierde sus primeros puntos en el Apertura uruguayo al igualar con Racing

Una semana después de estrenarse con una victoria in extremis ante Boston River, el Tricolor no mostró una mejora en su juego y esta vez no pasó del empate.

Un cabezazo de Ramiro Brazonis puso en ventaja a Racing cuando apenas se habían jugando cuatro minutos, mientras que Maximiliano Gómez empató el juego a los 16 de la primera etapa.

El exdelantero de Celta de Vigo y Valencia marcó con un disparo lejano que se metió en la portería defendida por Facundo Machado tras desviarse en otro futbolista.

Con el empate, Nacional llegó a cuatro puntos, al tiempo que Racing sumó su primera unidad.

Más temprano este sábado, Deportivo Maldonado venció por 2-0 a Progreso con dos anotaciones de Maximiliano Noble y a falta de varios encuentros es el único líder del Apertura.

Un día antes, Montevideo Wanderers venció por 1-2 a Cerro Largo con tantos de los argentinos Luciano Cosentino y Jonás Luna, mientras que Defensor Sporting derrotó por idéntico resultado a Liverpool con un gol del paraguayo Briano Montenegro y otro del joven Xavier Biscayzacú.

Este domingo la segunda fecha continuará con dos partidos: Danubio-Boston River y Central Español-Peñarol.

En tanto, el lunes llegará a su final con el encuentro que pondrá cara a cara a Albion con Cerro y el que enfrentará a Montevideo City Torque con Juventud.

En caso de lograr sendas victorias, Central Español, Peñarol y Danubio podrían llegar a la primera posición del torneo.