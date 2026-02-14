Raphinha última su recuperación y vuelve a realizar parte del entrenamiento con el grupo

Además de Raphinha, que ultima la recuperación de una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, también han participado en la sesión el portero Diego Koche y el centrocampista Tommy Marqués, del filial.

El conjunto azulgrana volverá a entrenarse este domingo a las 11:00 horas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Tras la sesión, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, comparecerá en rueda de prensa en la previa del derbi de LaLiga que el Barça disputará este lunes en Montilivi contra el Girona.