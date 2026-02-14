Real Madrid golea y duerme líder en la Liga española

Gonzalo García y el uruguayo Fede Valverde marcaron los goles goles para el triunfo del Madrid. Un resultado que le permite cerrar el sábado como líder de la Liga, con dos puntos de ventaja, a expensas de lo que haga el Barcelona en su partido ante el Girona este lunes.

La Real Sociedad igualó a uno el marcador, de penalti transformado por Mikel Oyarzabal, pero los locales no tardaron en volver a poner distancia y dominaron con tranquilidad el resto del encuentro.

Resultados de la 24ª jornada.

* Real Madrid 4-Real Sociedad 1. Goles: 5’ Gonzalo García, 25’, 48’ Vinícius, ambos de penal, 31’ Fede Valverde (RM); 21’ Mikel Oyarzabal, de penal (RS). Ast: 74.176.

* Espanyol 2-Celta de Vigo 2. Goles: 38’ Ferran Jutglà, 90+3’ Borja Iglesias (CV); 66’ Kike García, 86’ Tyrhys Dolan (E). Ast: 27.368.

* Getafe 2-Villarreal 1. Goles: 41’ Mauro Arambarri, de penal, 53’ Martin Satriano (G); 76’ Georges Mikautadze (V). Ast: 7.551.

* Sevilla 1-Alavés 1. Goles: 42’ Djibril Sow (S); 60’ Toni Martínez (A). Exp: 16’ Juanlu Sánchez, 90+1’ Joan Jordán (S). Ast: 32.846.

* Elche 0-Osasuna 0. Ast: 21.253.

Domingo: 10:00 Real Oviedo- Athletic Bilbao (ESPN4); 12:15 Rayo- Atlético Madrid; 14:30 Levante-Valencia (ESPN2); 17:00 Mallorca - Betis.

Lunes: 17:00 Girona-Barcelona (Directv).

* Top 10: Real Madrid 60, Barça 58, Atl. Madrid 45, Villarreal 45, Betis 38, Espanyol 35, Celta 34, Real Sociedad 31, Osasuna 30, Getafe 29.

Fuente: EFE y AFP