Una oportunidad para Mallorca y Betis de relanzar sus temporadas

Son más de 12 años los que han pasado desde el último triunfo del cuadro balear ante los verdiblancos en casa, una etapa que tratarán de romper los pupilos de Jagoba Arrasate en la que podría ser su tercera victoria seguida como local.

El Mallorca ha elevado sus prestaciones en las últimas semanas, especialmente cuando ha jugado como local al vencer a Athletic Club (3-2) y Sevilla (4-1), mientras que lejos de Son Moix han sumado derrotas en campos complicados ante Atlético de Madrid (3-0) y Barcelona (3-0).

El choque servirá para ver el regreso de Antonio Raíllo, recuperado ya de su lesión en la clavícula y que ha empujado durante la semana para regresar al once titular, aunque el buen rendimiento de David López en las últimas semanas podría generar dudas al cuerpo técnico en el acompañante de Martin Valjent.

El técnico ha hablado en la previa de que será clave "una defensa correcta", donde Samu Costa y Omar Mascarell deberán trabajar para que Johan Mojica y Pablo Maffeo no sufran los constantes problemas vividos en el encuentro de ida, puesto que Abde y Antony destrozaron al Mallorca desde las bandas.

Donde los bermellones tendrán menos dudas será en la parcela ofensiva. Con Jan Virgili y Vedat Muriqi como principales estandartes, se espera el regreso de Sergi Darder a la mediapunta con la banda derecha muy abierta, teniendo opciones de entrar Mateo Joseph y Zito Luvumbo, quien se estrenará ante su afición tras llegar en el cierre de mercado.

Por su parte, el Betis de Pellegrini llega a Son Moix con la intención de consolidar sus opciones europeas al estar clasificado en quinta posición con 38 puntos tras el triunfo de prestigio conseguido la pasada jornada ante el Atlético de Madrid (0-1) en el Metropolitano.

Se produjo tras su dolorosa eliminación copera ante los rojiblancos (0-5) con una impronta defensiva que enriquece el repertorio de los de Pellegrini, quien pondrá en liza ante el Mallorca un once que diferirá en poco al de la victoria en tierras madrileñas aunque sí podría introducir algún cambio por la gestión física de sus futbolistas.

Marc Roca y Álvaro Fidalgo, tras su convincente aterrizaje en la Liga española después de su consagración en la liga mexicana, tendrán continuidad en el mediocentro bético como ancla defensiva, control del juego y eslabón hacia la línea de mediocentros en la que Pablo Fornals seguirá ejerciendo de faro.

La pubalgia con la que juega Antony Dos Santos podría hacer que el chileno gestione los esfuerzos del internacional brasileño, aunque éste lo quiere jugar todo y podría salir en el once de salida junto al marroquí Ez Abde por la otra banda y como piezas clave ambos en el juego de ataque verdiblanco.

No recupera Pellegrini para Son Moix a su jugador referencia como nueve, el colombiano Cucho Hernández, quien se lesionó muscularmente hace un mes en el Carlos Tartiere ante el Oviedo y que, pese a haber entrenado con el grupo, no entra en la lista, al igual que el argentino Chimy Ávila, por lo que el '9' será el congoleño Cédrick Bakambu.

En todo caso, el Betis centrará todos sus esfuerzos en mantener la intensidad y el orden defensivo desplegado en el Metropolitano como base a su reconocible juego de ataque basado en la presión y en el buen trato de la pelota.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Omar Mascarell, Mateo Joseph o Luvumbo, Darder, Virgili; y Muriqi.

Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Natan, Diego Llorente, Ricardo; Marc Roca, Álvaro Fidalgo; Antony, Fornals, Abde; y Bakambu

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité castellanomanchego).