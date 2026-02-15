1-0. El Sporting se mantiene en segunda posición tras ganar al Famalicão

El encuentro, disputado en el Estádio José Alvalade, casi comienza con un gol en el minuto 7 por parte del Famalicão, que fue finalmente anulado después de que el árbitro señalara que se anotó tras haberse cometido segundos antes una falta sobre el uruguayo Maxi Araújo.

Pese a que los 'leones', que no pudieron contar en esta cita con el delantero colombiano Luis Suárez -que cumplía sanción por acumulación de tarjetas amarillas-, dominaron en la posesión de la pelota, no fue hasta el minuto 82 en el que vieron finalmente el gol gracias a un cabezazo del portugués Bragança.

Con este resultado en la vigésimosegunda jornada de la Liga de Portugal, el Oporto se mantiene líder con 59 puntos tras haber vencido este domingo al Nacional de Madeira (0-1), seguido por el Sporting, con 55 puntos, y el Benfica, con 52 puntos tras vencer el viernes al Santa Clara (1-2).

El Famalicão se mantiene en sexta posición con 32 puntos.

