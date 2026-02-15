10 datos de la jornada 24

Tanto el Elche como el Espanyol suman mes y medio sin conocer la victoria. Es decir, que desde que comenzó 2026 no saben lo que es la palabra ganar. En el caso del Elche, este fin de semana empató sin goles frente a Osasuna y acumula tres empates y cuatro derrotas. Mientras, el Espanyol no pasó del empate (2-2) ante el Celta y en total tiene en su casillero cinco derrotas y dos empates.

Con la asistencia que Javi Rueda dio a Ferran Jutglá, el jugador del Celta se convirtió en el defensa con más asistencias de LaLiga. En total, suma cuatro. Eso sí, empatado con Marcos Llorente, que acumula con el Atlético de Madrid el mismo número de pases de gol.

El centrocampista uruguayo del Getafe Mauro Arambarri marcó al Villarreal desde el punto de penalti su quinto tanto de la temporada. En total, suma 21 en Liga desde que firmó por el Getafe en la temporada 2017/18. Igualó a Javi Casquero en la tabla de centrocampistas más goleadores de la historia del club azulón. Por delante, sólo tiene a Pedro León, que firmó 24 dianas con el Getafe.

Marcelino García Toral cumplió en el banquillo del Coliseum 200 partidos en Primera División como entrenador del Villarreal. Ha conseguido llegar a esa cifra en dos etapas diferentes: la primera, entre las temporadas 2012/13-2016/17 y, la segunda, entre la 2023/24 y la 2025/26. En total, suma 465 duelos en la máxima categoría si se añaden los que dirigió en el Recreativo, Racing, Zaragoza, Sevilla, Valencia y Athletic.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Matías Almeyda, entrenador argentino del Sevilla, fue expulsado durante el partido que su equipo empató frente al Alavés (1-1). Fue su segunda tarjeta roja del curso y superó a Ernesto Valverde (Athletic), Eder Sarabia (Elche) y Hansi Flick (Barcelona), todos expulsados una vez a lo largo del campeonato.

Gonzalo marcó a la Real Sociedad su cuarto tanto de la temporada. Curiosamente, todos los ha marcado cuando Kylian Mbappé no estaba sobre el terreno de juego. En esta ocasión, el atacante francés, con molestias en una rodilla, vio el choque desde el banquillo y su compañero aprovechó para abrir el marcador cinco minutos después del pitido inicial.

El jugador del Rayo Vallecano Álvaro García disfrutó de un día redondo con su equipo. No solo celebró una gran victoria frente al Atlético de Madrid (3-0), sino que también alcanzó una cifra histórica: llegó a los 197 partidos en Primera División e igualó a Jesús Diego Cota, hasta ahora el jugador del Rayo con más encuentros en la categoría.

El Atlético de Madrid tiene dos caras en los últimos partidos: la buena, en la Copa del Rey, en la que se ha hinchado a marcar goles en sus dos últimos partidos; al Barcelona le marcó cuatro y al Betis, cinco. Y la mala, en la Liga, competición en la que acumula tres encuentros sin ver portería (0-0 contra el Levante, 0-1 frente al Betis y 3-0 ante el Rayo Vallecano).

Después de perder frente al Valencia (0-2), el Levante mantiene sus terribles números como local. En su estadio sólo ha sido capaz de ganar uno de los once partidos que ha disputado en el Ciutat de Valencia (contra el Elche). El resto de choques terminaron con cuatro empates y seis derrotas.

Vedat Muriqi firmó su tanto número 16 en Liga con el Mallorca. Lo marcó ante el Betis y fue el 50 de su carrera en Primera División con la camiseta del conjunto bermellón. Sólo un jugador ha marcado más tantos que el atacante kosovar: Samuel Eto'o, que llegó a los 54 entre las temporadas 1999/2000 y 2003/2004.