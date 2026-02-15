2-1. Bernabé y Pellegrino salvan al Parma

No ganaba dos partidos seguidos el Parma en Serie A desde hacía 6 años, cuando consiguió doblegar al Nápoles y al Brescia. Con Carlos Cuesta en el banquillo, el entrenador más joven de la Serie A (30 años), lo volvió a lograr (Bolonia y Verona) para colocarse a un paso de la salvación, pues el combinado parmesano es ya décimo segundo con 29 puntos, con 8 de ventaja respecto a los puestos de peligro.

Lo hizo de manera agónica ante el colista, que además jugó con 10 desde el minuto 11 por la expulsión del nigeriano Gift Orban, su mejor baza en la ofensiva, por protestar de manera airada al colegiado una falta.

En ese momento del partido, el Parma ya mandaba en el marcador gracias al golazo de Adrián Bernabé. El centrocampista español sumó su tercer tanto en Serie A esta campaña con un zapatazo desde fuera del área a un balón suelto y botando en el minuto 4.

Lo tenía todo de cara el Parma, pero un penalti en el 43 acabó en el empate del Verona. El moarroquí Abdou Harroui no falló desde los once metros.

Dominio absoluto del Parma en la segunda mitad. Un total de 18 disparos por solo tres del Verona. Todo el partido en área rival y la merecida recompensa llegó en el tiempo añadido, con la especialidad de Pellegrino, autor de un remate de cabeza en el 93 que bien puede significar una nueva temporada en Serie A. Séptimo gol para el argentino, que suma además otros tres en Copa Italia.