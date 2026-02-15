Arbeloa, a dos triunfos del mejor arranque liguero de un entrenador del Real Madrid

El registro lo tiene en propiedad el brasileño Vanderlei Luxemburgo, que llegó a encadenar hasta siete jornadas consecutivas con victorias desde que aterrizó en el Real Madrid en la temporada 2004-05. Era el tercer entrenador de un curso movido en la casa blanca, con dimisión de José Antonio Camacho a las primeras de cambio y un relevo provisional de la casa como Mariano García Remón.

La llegada del entrenador brasileño en la jornada 15, provocó una reacción de los 'galácticos', que lograron enlazar siete victorias hasta caer ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu (0-2). Acabaron LaLiga segundos, por detrás del Barcelona, a 4 puntos de distancia.

El segundo mejor registro es reciente. Lo firmó esta misma temporada Xabi Alonso. Tras haberse estrenado como técnico madridista en la última competición del pasado curso, el Mundial de Clubes, sus primeros encuentros en LaLiga EA Sports dejaron hasta seis triunfos seguidos.

De agosto a finales de septiembre derrotó a Osasuna, Oviedo, Mallorca, Real Sociedad, Espanyol y Levante antes de un batacazo en el derbi del Metropolitano. El 5-2 encajado cortó su buena dinámica con estrépito e instaló la duda en las altas esferas del club blanco.

Desde que Arbeloa tomó el relevo de su íntimo amigo, lo ha ganado todo en la competición doméstica. Sus dos derrotas provocaron la eliminación de la Copa del Rey, ante el Albacete, y caer a la 'repesca' de la Liga de Campeones ante el Benfica, el rival en octavos de final tras el 4-2 de Da Luz.

En LaLiga, Arbeloa tiene en su mano hacer historia dejando su nombre en un récord del club. Se estrenó en un clima revuelto en el Bernabéu, con bronca a los jugadores y silbidos a Vinícius y Jude Bellingham todo el encuentro ante el Levante, que resolvió en la segunda parte (2-0). En La Cerámica firmó su triunfo de mayor firmeza por imagen de equipo (0-2).

Con más apuros de lo esperado, de penalti en el minuto 100, superó al Rayo Vallecano en el Bernabéu (2-1). Sin Vinícius se impuso en un partido serio, sin alardes, en Mestalla (0-2). Y sin Kylian Mbappé, goleó al equipo del momento, la Real Sociedad (4-1), en un partido que da el liderado provisional al Real Madrid, instalado en una racha de ocho victorias consecutivas, tres con Xabi antes de su salida por perder la final de la Supercopa y cinco con su sucesor.

Arbeloa, que va recuperando jugadores de lesiones en defensa, como Tren Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger, y ha encontrado el equilibrio sacando de los laterales a Fede Valverde y Eduardo Camavinga en sus demarcaciones naturales como centrocampistas, ve una progresión en su equipo para pelear por LaLiga y la 'Champions League'.

Su racha en vigor de triunfos ligueros supera la de leyendas del banquillo recientes. El italiano Carlo Ancelotti, técnico más laureado de la historia del Real Madrid, venció sus tres primeros encuentros ligueros en su primera etapa y uno en el inicio de su segunda. El francés Zinedine Zidane calcó sus dos ciclos, dos triunfos en ambos. Ambos técnicos llegaron a encadenar hasta doce jornadas ligueras ganadas, pero con el torneo avanzado.

Tres partidos de Liga ganados a su llegada lograron Vicente del Bosque, el alemán Bernd Schuster y Julen Lopetegui. Arbeloa igualó con la victoria ante la Real Sociedad, los cinco de José Quirante en 1929, de Enrique Fernández en 1953 y del chileno Manuel Pellegrini en 2009.

Para alcanzar el mejor registro, Arbeloa tendrá que vencer el próximo sábado a Osasuna, tras la visita al Benfica el martes en la Liga de Campenes, y al Getafe en el Bernabéu en la jornada 26. Si mantiene la racha triunfal, en su mano estaría ser el único que vence sus primeras ocho jornadas ligueras con la visita al Celta a Balaídos.