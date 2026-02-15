Arribas resiste el acoso de Andrés Martín y Dubasin y mantiene el liderato

Un gol con el que Arribas, que encadenó su tercera jornada consecutiva marcando, demostró todo el inmenso talento que atesora en un acción en el que el atacante rojiblanco se marchó de cuanto rival le salió al paso en el interior del área.

Tanto que permitió a Sergio Arribas, que ya casi dobla las ocho dianas que logró la pasada campaña, mantener una ventaja de dos goles sobre la dupla que conforman el delantero del Racing de Santander Andrés Martín y el atacante belga de Sporting de Gijón, Jonathan Dubasin, que ocupan la segunda plaza con doce goles cada uno.

Si Andres Martín no pudo evitar la derrota (2-1) del Racing de Santander en el campo del Eibar, pese a adelantar a los cántabros a los veintidós minutos con una espectacular volea, el 'Pingüino' Dubasin rescató un punto (1-1) para el Sporting de Gijón en Albacete con un gol de penalti a los setenta y ocho minutos.

-- Clasificación tras la disputa de la 26ª jornada:

- Con 14 goles: Arribas (7p) (Almería)

- Con 12 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander); Dubasin (BEL) (5p) (Sporting)

- Con 10 goles: Embarba (1p) (Almería); Fuentes (Córdoba); Yeremay (2p) (Deportivo Coruña); Chupe (2p) (Málaga); Carlos Fernández (2p) (Mirandés); Villalibre (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B)

- Con 8 goles: Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander)

- Con 7 goles: Puertas y Agus Medina (Albacete); Jon Morcillo (1p) (5 con el Albacete) (Almería); David González (2p) (Burgos); Camara (GUI) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Martón (2p) (Eibar); Gelabert (1p) y Juan Otero (COL) (2p) (Sporting).

- Con 6 goles: Jefté (2p) (Albacete); Leo Baptistao (BRA) (Almería); Villahermosa (Andorra); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Cala (2p) (Castellón); Jacobo González (1p) (Córdoba); Ale García (Las Palmas); Adrián Niño y Larrubia (Málaga); Kodro (BIH) (Zaragoza).

- Con 5 goles: Min-su (KOR) (Andorra); Fer Niño (Burgos); Cipenga (CGO) (Castellón); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella (Deportivo); Alemañ y Jorge Pascual (1p), Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Jesé Rodríguez (Las Palmas); Alex Millán (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Iñigo Vicente (Racing Santander); Chuki (1p) y Peter Federico (DOM) (Valladolid).

- Con 4 goles: Lautaro (URU) (1p) (Andorra); García Pascual y Dawda (MAU) (Cádiz); Suero (1p) (Castellón); Matos, Rubén Díez (4p) y Zalazar (Ceuta) (Ceuta) (Ceuta); Luis Chacón (Cultural); José Arnáiz (Granada); Enol (Huesca); Lukovic (SRB), Enrique Clemente y Manu Fuster (Las Palmas); Diego García (2p) (Leganés); Peio Canales (Racing); Amath (SEN) (Valladolid).

- Con 3 goles: Chirino (NED) y Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p), Curro (2p) y Mario González (1p) (Burgos); Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Doué (FRA), Jakobsen (DEN) y Barri (Castellón); Sergi Guardiola (Córdoba); Ribeiro (BRA) y Diego Collado (Cultural); Mario Soriano (Deportivo); Arbilla, José Corpas (1p) y Álvaro Rodríguez (Eibar); Alcaraz (Granada); Sergi Enrich y Sielva (2p) (Huesca); Duk (CVE) y Roberto López (Leganés); Jauregi (1p), Dani Lorenzo (Málaga); Javi Hernández y Rafa Bauza (Mirandés); Sangalli y Gustavo Puerta (COL) (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B); Gaspar (Sporting); Latasa (2p) y Meseguer (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 2 goles: Escriche, Lazo y Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Nico Melamed, Lopy (SEN), Puigmal, Thalys (BRA) y Alex Muñoz (Almería); Gael Alonso y Jastin (POR) (Andorra); Appin (FRA), Grego Sierra (Burgos); Moussa (MAL) (Cádiz); Brignani (ITA), Pablo Santiago y Mabil (AUS) y Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV) y Youness (MAR) (Ceuta); Dalisson, Diego Bri y Requena (Córdoba); Paco Cortés e Iván Calero (Cultural); Luismi Cruz, Stoichkov, Villares y Mulattieri (ITA) (Deportivo); Jon Bautista y Madariaga (Eibar); Faye (SEN), Sola y Lama (Granada); Ntamack (FRA), Pulido, Kortajarena (1p) y Escobar (Huesca); Iván Gil (Las Palmas); Naim García, Diawara (GUI), Melero y Óscar Plano (Leganés); Einar y Lobete (Málaga); Javi Castro y Manex Lozano (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Ochieng (KEN), Daniel Díaz, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Pablo Vázquez y Guille Rosas (Sporting); Soberón y Bakis (TUR) (Zaragoza)

- Con 1 gol: Pepe Sánchez (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta, Alex Calvo, Cerdà, Molina y Yeray (Andorra); Florian Miguel (FRA), Atienza, Morante e Iñigo Córdoba (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Roger Martí y Jorge More (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez y Lucas Alcázar (Castellón); Konrad (USA), Cristian, Carlos Hernández, Campaña y Bodiger (FRA) (Ceuta); Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p), Rubén Alves, Carlos Isaac y Goti (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic, Thiago Ojeda (ARG) y Tresaco (Cultural); Escudero, Barcia y Quagliata (ITA) (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Adu Ares, Nolaskoain y Olaetxea (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Oscar Naasei (GHA) e Izán (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Liberto, Daniel Luna (COL), Ángel Pérez y Portillo (Huesca); Barcia, Pejiño, Mika Mármol, Estanis y Kirian (Las Palmas); Rubén Peña y Cissé (GUI) (Leganés); Ochoa (IRL) (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela y Adrián Pica (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN) y Suleiman (GAM) (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Andrés Ferrari (URU) y Manu Rodríguez (Sporting); Marcos André (BRA), Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo y David Torres (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV) y Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada) EFE