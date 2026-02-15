Fútbol Internacional
15 de febrero de 2026 - 21:41

Boca no pasó del cero ante Platense y se fue silbado

Ángel Romero en acción ante un jugador de Platense durante el partido disputado en La Bombonera (Foto gentileza de @caplatense)
Boca Juniors, con el ofensivo paraguayo Ángel Romero jugando de titular, empató este domingo de local 0-0 con Platense por la 5ª fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

Por ABC Color

El equipo Xeneize se fue silbado de la Bombonera, ya que ofreció una pobre exhibición futbolística. Romero fue reemplazado a los 66 por el uruguayo Edinson Cavani, quien volvió a jugar luego de tres meses y se perdió un gol claro.

En el clásico de La Plata, Gimnasia y Estudiantes empataron también sin goles.

* Resultados: Gimnasia LP 0-Estudiantes LP 0; Boca 0-Platense 0. Más tarde: Rosario Central-Barracas Central; Instituto-Central Córdoba.

Sábado: Banfield 0-Racing 2; Talleres 2-Gimnasia Mendoza 1; Huracán 1-Sarmiento 0; Ind. Rivadavia 0- Belgrano 1; At. Tucumán 4- Estudiantes Río Cuarto 0.

Viernes: Tigre 1-Aldosivi 0; Argentinos Jrs 1- River 0; Independiente 2- Lanús 0; Defensa 1-Vélez 1; Unión 0- San Lorenzo 0.

Lunes: 19:00 Deportivo Riestra-Newell’s.

* Posiciones. Grupo A: Vélez 11 puntos, Independiente 9, Defensa 9, Estudiantes 9, Platense 8, Lanús 8, Boca 7, Talleres 7, San Lorenzo 7.

Grupo B: Tigre 13 puntos, Ind. Rivadavia 12, Belgrano 11, Huracán 8, Argentinos 8, Gimnasia LP 7, River 7, Racing 6.

Los otros paraguayos:

Gabriel Ávalos (Independiente) anotó un gol en la victoria 2-0 sobre Lanús.

Ronaldo Martínez (Talleres) dio una asistencia para el 2° gol de su equipo, que le ganó por 2-1 a Gimnasia de Mendoza.

También fueron titulares Javier Domínguez (Atl. Tucumán), Javier Ferreira (Estudiantes Río Cuarto), Iván Villalba y José Florentín (Ind. Rivadavia), Alcides Benítez (Belgrano), Junior Marabel (Sarmiento), Juan Franco (Gimnasia Mendoza), Orlando Gill (San Lorenzo), Ronaldo Dejesús y José Canale (Lanús), Fernando Román (Aldosivi).