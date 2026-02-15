Boca no pasó del cero ante Platense y se fue silbado

El equipo Xeneize se fue silbado de la Bombonera, ya que ofreció una pobre exhibición futbolística. Romero fue reemplazado a los 66 por el uruguayo Edinson Cavani, quien volvió a jugar luego de tres meses y se perdió un gol claro.

En el clásico de La Plata, Gimnasia y Estudiantes empataron también sin goles.

* Resultados: Gimnasia LP 0-Estudiantes LP 0; Boca 0-Platense 0. Más tarde: Rosario Central-Barracas Central; Instituto-Central Córdoba.

Sábado: Banfield 0-Racing 2; Talleres 2-Gimnasia Mendoza 1; Huracán 1-Sarmiento 0; Ind. Rivadavia 0- Belgrano 1; At. Tucumán 4- Estudiantes Río Cuarto 0.

Viernes: Tigre 1-Aldosivi 0; Argentinos Jrs 1- River 0; Independiente 2- Lanús 0; Defensa 1-Vélez 1; Unión 0- San Lorenzo 0.

Lunes: 19:00 Deportivo Riestra-Newell’s.

* Posiciones. Grupo A: Vélez 11 puntos, Independiente 9, Defensa 9, Estudiantes 9, Platense 8, Lanús 8, Boca 7, Talleres 7, San Lorenzo 7.

Grupo B: Tigre 13 puntos, Ind. Rivadavia 12, Belgrano 11, Huracán 8, Argentinos 8, Gimnasia LP 7, River 7, Racing 6.

Los otros paraguayos:

Gabriel Ávalos (Independiente) anotó un gol en la victoria 2-0 sobre Lanús.

Ronaldo Martínez (Talleres) dio una asistencia para el 2° gol de su equipo, que le ganó por 2-1 a Gimnasia de Mendoza.

También fueron titulares Javier Domínguez (Atl. Tucumán), Javier Ferreira (Estudiantes Río Cuarto), Iván Villalba y José Florentín (Ind. Rivadavia), Alcides Benítez (Belgrano), Junior Marabel (Sarmiento), Juan Franco (Gimnasia Mendoza), Orlando Gill (San Lorenzo), Ronaldo Dejesús y José Canale (Lanús), Fernando Román (Aldosivi).