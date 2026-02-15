Derbi para recuperar la autoestima y el liderato

El conjunto azulgrana deberá gestionar la presión para resolver un encuentro que, además, le permita borrar las malas sensaciones coperas. Y es que, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el equipo rojiblanco arrolló y desdibujó al Barcelona en la primera mitad, infligiendo un castigo severo que compromete seriamente sus opciones de revalidar el título.

El conjunto azulgrana se mostró vulnerable por los costados y su línea defensiva adelantada no funcionó, generando dudas de cara a su visita a Montilivi, un escenario donde el Girona no ha perdido en lo que va de 2026.

Para volver a la senda de la victoria, el Barça recuperará a Raphael Dias ‘Raphinha’, ausente en los últimos tres partidos por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Este domingo, el brasileño participó junto al resto del equipo por tercer día consecutivo en la parte del entrenamiento abierta a la prensa.

A pesar de su regreso, el brasileño, líder emocional del cuadro catalán y el jugador que mejor interpreta la presión alta, probablemente no parta como titular. Todo indica que Dani Olmo volverá a ocupar la banda izquierda en ausencia de Marcus Rashford, que no se ha recuperado a tiempo de un golpe en la rodilla izquierda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El extremo inglés se suma a las bajas ya conocidas de Pedri González, por una lesión muscular en el bíceps femoral derecho; Pablo Páez ‘Gavi’, que sigue recuperándose de una artroscopia de rodilla; y Andreas Christensen, que no volverá hasta marzo o abril tras una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Marc Bernal, que no tuvo minutos en la Copa, podría acompañar a Frenkie de Jong en el doble pivote, mientras que Robert Lewandowski, que fue titular y marcó ante el Mallorca en la última jornada liguera, podría regresar al once en detrimento de Ferran Torres.

En frente, el Barça tendrá a un Girona que ha escalado hasta la mitad de la clasificación, pero lleva tres partidos sin ganar y que aspira a dar un golpe sobre la mesa en la ajustada pelea por la salvación.

El equipo de Míchel Sánchez arrancó el año 2025 con tres victorias ilusionantes para ratificar su crecimiento y sobre todo para dejar atrás el descenso y volver a soñar con Europa, pero después ha enlazado tres resultados decepcionantes: el empate contra el Getafe (1-1) y sobre todo el tropiezo en Oviedo contra el colista (1-0) y el empate de la última jornada en Sevilla (1-1).

El final en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue doblemente cruel porque Cristhian Stuani falló un penalti en el minuto que hubiera significado una victoria clave.

Los tres últimos partidos han frenado la dinámica al alza de un equipo que afrontaba la segunda vuelta con la ambición de olvidarse del drama del descenso e ilusionarse con Europa.

La duda en su once radica en el doble pivote, después de que Fran Beltrán tuviera que ser sustituido por problemas físicos en Sevilla. Podría ceder su sitio a Axel Witsel.

También tienen opciones de jugar de inicio el defensa Alejandro Francés y el delantero Claudio Echeverri, cedido del Manchester City en este mercado invernal.

El técnico madrileño tiene las bajas por lesión de Azzedine Ounahi, en el tramo final de su recuperación, Àlex Moreno, único lateral izquierdo puro del equipo, y Juan Carlos Martín, Portu, Marc-Andre ter Stegen y Donny van de Beek, lesionados de larga duración.

El Girona ha fichado al portero Rubén Blanco como agente libre libre para cubrir la baja de Ter Stegen.

Girona: Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Witsel o Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; y Vanat.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; de Jong, Bernal; Lamine Yamal, López, Olmo; Lewandowski.