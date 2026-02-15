El argentino Francisco Pizzini llega al Emelec ecuatoriano pleno de títulos y aspiraciones

"Sé de la exigencia que conlleva estar en Emelec. Trataremos con trabajo, sacrificio y humildad lograr los objetivos trazados", señaló Pizzini a su llegada al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, donde aseguró guardar "los mejores recuerdos" de su último club, el Vélez Sarsfield.

Pizzini, de 32 años, que tendrá su primera experiencia internacional, dijo que, el fútbol "traslada a lugares maravillosos y esta es mi primera experiencia en el exterior. La tomaré con mucha responsabilidad para dejar un buen papel acá".

El doble campeón de la Copa Sudamericana, con los argentinos Independiente 2017 y Defensa y Justicia 2020, señaló estar acostumbrado a las exigencias, porque "son parte del folklore del fútbol. Los futbolistas convivimos constantemente con eso, porque el fútbol es de actualidad".

Además de ganar la Sudamericana 2017 con el Independiente, con el mismo equipo obtuvo la Copa Suruga Bank de 2018 y con el Defensa y Justicia, luego de conquistar la Sudamericana 2020, sumó la Recopa Sudamericana de 2021.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con su último equipo, el Vélez Sarsfield sumó entre 2023 y 2025, 11 goles, 10 asistencias, en 96 partidos disputados; y en su carrera por el Independiente, el Olimpo, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y Vélez anotó 39 goles, dio 55 asistencias, en los 355 partidos.

'Pizzi', como también le dicen al atacante, se unirá en Emelec a sus compatriotas Ignacio Guerrico, Aníbal Leguizamón; al uruguayo Gonzalo Nápoli, al panameño Víctor Griffith, bajo la dirección técnica del uruguayo Vicente Sánchez.

Emelec se alista para su debut en la Liga Pro de Ecuador el próximo 20 de febrero y también para la Copa Ecuador 2026.