El Castellón, nuevo líder de la Segunda División española

Si la semana pasada el conjunto 'orellut' ya ocupó, de manera provisional, la primera plaza, en esta ocasión nada ni nadie podrá impedir a los de Pablo Hernández cerrar la jornada al frente de la tabla.

Un liderato que los albinegros no saboreaban en solitario desde hace 37 años, desde la lejana campaña 1988/89 en la que el equipo castellonense logró su último ascenso a Primera División.

El mismo objetivo que persiguen los de Pablo Hernández, que, al igual que el equipo entonces dirigido por Luis Martínez García 'Luiche', han convertido el estadio SkyFi Castalia en un auténtico fortín.

De hecho, el Castellón ya ha superado las siete victorias consecutivas como local que los de Luiche encadenaron entonces, tras sumar este domingo ante el Deportivo su octavo triunfo consecutivo como anfitrión.

Una victoria que llegó con dos zarpazos. Si a los diez minutos el delantero guineano Ousmane Camara, máximo goleador del conjunto 'orellut', adelantó a los locales con un zurdazo desde fuera del área, en el sesenta y tres Alex Calatrava 'Cala', otro de los nombres propios de este Castellón, sentenció el duelo con otro zapatazo lejano.

Pegada que acabó con las esperanzas de un Deportivo que llegaba a Castalia dispuesto arrebatar la segunda plaza a los albinegros y que, pese a su buen desempeño durante muchos minutos, se vio relegado a la cuarta plaza, superado por un Castellón, que tan sólo ha perdido uno de sus últimos quince partidos

Un triunfo que no pudo emular el Racing de Santander, que encadenó su segunda derrota consecutiva a domicilio, tras caer este domingo por 2-1 en su visita al campo del Eibar con un gol de Álvaro Rodríguez en el tiempo de prolongación.

Resultado que nadie hubiera podido imaginar tras un primer tiempo en el que el conjunto cántabro además del gol de Andrés Martín, que adelantó a los veintidós minutos a los visitantes en el marcador (0-1), dispuso de ocasiones suficientes para sentenciar la contienda.

Un panorama que cambió por completo en una segunda mitad en la que el Eibar poco a poco fue llegando cada vez con más y más peligro al área del Racing de Santader hasta igualar la contienda (1-1) a los setenta y un minutos con un gol de Javi Martón.

Escenario que se complicó todavía mas para el equipo santanderino con la expulsión a falta de cinco minutos para la finalización del tiempo reglamentario del centrocampista colombiano Gustavo Puerta por juego peligroso.

La expulsión no está exenta de polémica, ya que el colegiado, que castigó de inicio la acción con tarjeta amarilla, acabó mostrando la cartulina roja al internacional colombiano tras revisar las imágenes de vídeo.

"Independientemente de haya contactado de forma leve al jugador del Eibar. No ve al rival en ningún momento, porque le viene por detrás. Creo de verdad que hay que hacer muchísimo más de lo que hemos visto hoy para expulsar a un jugador", señaló el entrenado del Racing, José Alberto López, tras la contienda

Sin el concurso del colombiano Puerta, indispensable para entender la sensacional campaña del equipo santanderino, los visitantes acabaron por sucumbir ante el empuje de un Eibar, cada vez más crecido, que encontró premio a su fe con el gol (2-1) de Álvaro Rodríguez a los noventa y cuatro minutos.

Una derrota que no impedirá al Racing de Santander seguir ocupando uno de los puestos de ascenso directo, eso sí, con tan sólo dos puntos ya de ventaja sobre un Almería, que se aupó a la tercera posición tras imponerse el viernes por 3-2 al Andorra.

Marcador incomprensible sin la figura del veterano portero Andrés Fernández que detuvo a los setenta minutos, con 2-2 en el marcador, una pena máxima al delantero uruguayo del Andorra, Lautaro De León.

Un fallo que el Almería castigó trece minutos más tarde, en el ochenta y tres, con una veloz transición que el brasileño Leo Baptistao se encargó de convertir en el definitivo 3-2, que permitió encadenar al conjunto 'indálico' su tercera victoria consecutiva.

Racha que contrasta con la de Las Palmas, que acumula ya seis encuentros seguidos sin ganar, tras ser incapaz de pasar del empate (1-1) en su visita al campo del colista, el Mirandés.

Un resultado que podría haber sido, incluso, peor para el conjunto canario, que cumplidos los noventa minutos del tiempo reglamentario marchaba por detrás en el marcador (1-0).

Pero entonces surgió la figura de Jesé Rodriguez con un latigazo desde fuera del área a los noventa y un minutos permitió a Las Palmas rescatar un punto (1-1) de su visita a Anduva que mantiene a los de Luis García, sextos, en las posiciones de promoción.

Zona de eliminatorias de ascenso en la que tratará de asentarse definitivamente el Málaga, que tratará de auparse este lunes a la cuarta posición con un triunfo en el campo de la Real Sociedad B.

Una situación clasificatoria que contrasta con la del Valladolid, que anunció este domingo la destitución del técnico Luis García Tevenet, tras verse relegado a los puestos de descenso.

La llegada del preparador sevillano, que sustituyó el pasado 23 de diciembre al uruguayo Guilermo Almada al frente del banquillo blanquivioleta, no ha servido para enderezar la trayectoria del conjunto pucelano que tan sólo ha sumado cuatro puntos en los siete partidos al mando de Tevenet.