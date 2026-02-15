El Napoli remonta y salva un empate en casa ante la Roma

Eliminado el martes en la Copa de Italia por el Como (1-1, 7-6 en penales) , el equipo dirigido por Antonio Conte (50 puntos) termina la semana con más dificultades y pierde la oportunidad de distanciar a su rival, al que sigue aventajando por tres puntos. La Roma aprovechó para superar a la Juventus, ahora quinta.

Al día siguiente de un espectacular “Derbi de Italia” ganado sobre la bocina por el Inter de Milán ante la Juventus (3-2) en San Siro, este duelo entre el Napoli y la Roma también tuvo giros de guion.

El sábado, el Inter, vencedor sobre la bocina de la Juventus en San Siro, consolidó su liderato y mantiene ocho puntos de ventaja sobre el AC Milan (2º) , ganador en Pisa el viernes (2-1) , que, no obstante, tiene un partido menos.

* El paraguayo Antonio Sanabria (Cremonese) jugó desde el minuto 72 en el empate 0-0 con Genoa.

Resultados y goleadores:

* Napoli 2-Roma 2. Goles: 7’, 71’ Donyell Malen, el 2° de penal (R); 40’ Leo Spinazzola, 82’ Alisson Santos (N). Ast: 51.000.

* Udinese 1-Sassuolo 2. Goles: 10’ Oumar Solet (U); 56’ Armand Laurienté, 58’ Andrea Pinamonti (S).

* Cremonese 0-Genoa 0. Ast: 10.000.

* Parma 2-Hellas Verona 1. Goles: 4’ Adrián Bernabé, 90+3’ Mateo Pellegrino (P); 43’ Abdou Harroui, de penal (HV). Exp: 11’ Gift Orban (HV).

* Torino 1-Bolonia 2. Goles: 49’ Nikola Vlašic, en contra, 70’ Santiago Castro (B); 62’ Nikola Vlašic (T).

-Sábado: Inter 3-Juventus 2; Como 1-Fiorentina 2; Lazio 0-Atalanta 2.

Viernes: Pisa 1-Milan 2.

Lunes: 16:45 Cagliari- Lecce (ESPN2).

* Top 10: Inter 61 puntos, Milan 53, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Atalanta 42, Como 41, Bologna 33, Lazio 33, Sassuolo 32.

-Goleadores: Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter). Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Højlund (Napoli).

