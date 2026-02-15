El Real Madrid gana 0-3 en Lorca a un Alhama que sigue en descenso

La Real Sociedad de San Sebastián ocupa la tercera plaza con 44, mientras que, por abajo, el cuadro alhameño, tras este resultado, continúa siendo el decimoquinto y penúltimo en la tabla -ocupa zona de descenso- con nueve puntos y una racha abierta de 12 derrotas seguidas en el campeonato.

El conjunto entrenado por Pau Quesada fue muy superior, tal y como se esperaba, en el estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca y lo materializó con los goles marcados por la sueca Hanna Bennison a pase de Iris Santiago en el minuto 9, la francesa Sandie Toletti de penalti en el 30, y Alba Redondo en el 48.

En el arranque del segundo tiempo el choque estaba ya casi resuelto, teniendo en cuenta las dificultades del cuadro dirigido por Juan Antonio García "Randri" para hacer un gol -sólo lleva 11 tantos e hizo tres en las 12 últimas jornadas-.

Con el 0-3 en el marcador, y después de que Sol Belotto hubiese evitado más tantos visitantes, Yaiza Relea "Yiyi" tuvo la mejor y prácticamente única ocasión del Alhama en el partido con un remate de cabeza que salvó Misa Rodríguez en una acción aislada del ataque local.

Ni siquiera pudo hacer el equipo del Guadalentín el considerado como gol del honor y la situación de las azulonas continúa siendo preocupante por su escasa capacidad de respuesta y por la situación clasificatoria en la que está.

Sólo el Levante Unión Deportiva, que ocupa el puesto de colista con ocho puntos, está por detrás y murcianas y valencianas son los conjuntos que a día de hoy descenderían a Primera RFEF Femenina, que es el segundo escalón del fútbol español en su versión femenina.

La línea de la salvación la marca el Dux Logroño, que también tiene nueve y esta tarde visitará al Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona. El conjunto riojano es la referencia para salir del pozo en el que siguen las de Randri.