15 de febrero de 2026 - 18:53

Femenino Sub 20: Paraguay y Brasil abren el hexagonal final

AME4476. VILLA ELISA (PARAGUAY), 12/02/2026.- Jugadoras de Paraguay forman este jueves, en un partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Paraguay y Colombia en el estadio Luis Alfonso Giagni en Villa Elisa (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
Paraguay enfrenta este lunes a la favorita Brasil (18:00, Tigo Sports) en el inicio del hexagonal final del Sudamericano de Fútbol Femenino Sub 20, que se disputa en nuestro país y que reparte cuatro boletos para el Mundial de la categoría de Polonia 2026 (5 al 27 de setiembre).

Las chicas albirrojas, que terminaron terceras en su grupo tras ganar solo un partido, confían en un buen resultado ante Brasil, que ha ganado las diez ediciones anteriores de este evento, pero viene de caer, por primera vez tras seis duelos en este tipo de competiciones, ante su eterno rival, Argentina.

Programa de la primera fecha a disputarse este lunes:

18:00 Paraguay vs. Brasil, en el estadio CARFEM de Ypané (Tigo Sports).

20:00 Argentina vs. Venezuela, en el estadio Luis Giagni de Villa Elisa.

22:00 Colombia vs. Ecuador, en CARFEM de Ypané.

Las otras jornadas

-La 2ª fecha (jueves 19): En Ypané: 18:00 Venezuela-Paraguay; 22:00 Argentina-Ecuador. En Villa Elisa: 20:00 Colombia-Brasil.

-La 3ª fecha (domingo 22): En Ypané: 18:00 Venezuela- Ecuador; 22:00 Paraguay-Colombia. En Villa Elisa: 20:00 Brasil-Argentina.

-La 4ª fecha (miércoles 25): En Ypané: 18:00 Ecuador-Brasil; 22:00 Argentina-Paraguay. En Villa Elisa: 20:00 Venezuela-Colombia.

-La 5ª y última fecha (sábado 28): Horarios y escenarios a confirmar: Ecuador-Paraguay; Colombia-Argentina; Brasil- Venezuela.