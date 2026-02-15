Leipzig empata y se aleja de la zona Champions en la Bundesliga

Podría haber sido peor para el club respaldado por Red Bull, con Brajan Gruda salvando el empate en el minuto 89 y el portero del Leipzig Maarten Vandevoordt salvando el remate de Christian Eriksen en el último disparo del partido.

El Leipzig descendió al quinto puesto, dos puntos por detrás del Stuttgart y solo uno por encima del Bayer Leverkusen a falta de 12 jornadas. Solo los cuatro primeros se clasifican para la máxima competición europea de clubes.

En la lucha por el título, el líder Bayern Múnich ganó el sábado 3-0 al Werder Bremen para mantener su ventaja de seis puntos sobre el Borussia Dortmund, que el viernes había derrota por 4-0 al Maguncia.

Resultados y goleadores:

* Augsburgo 1-Heidenheim 0. Gol: 80’ Alexis Claude-Maurice, de penal (A). Ast: 30.107.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Leipzig 2-Wolfsburgo 2. Goles: 52’ Mohamed Amoura, 78’ Mattias Svanberg (W); 70’ Yan Diomande, 89’ Brajan Gruda (L). Ast: 35.787.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-Sábado: Werder Bremen 0-Bayern 3; Eintracht 3-Bor. Mönchengladbach 0; Leverkusen 4-St Pauli 0; Hamburgo 3-Unión Berlín 2; Hoffenheim 3-Friburgo 0; Stuttgart 3-Colonia 1.

-Viernes: Borussia Dortmund 4-Maguncia 0.

* Top 10: Bayern 57 puntos, Dortmund 51, Hoffenheim 45, Stuttgart 42, Leipzig 40, Leverkusen 39, Eintracht 31, Friburgo 30, Hamburgo 25, Unión Berlín 25.

-Goleadores: Con 26 goles: Harry Kane (Bayern). Con 13: Luis Díaz (Bayern). Con 12: Deniz Undav (Stuttgart).

Fuente: AP y AFP