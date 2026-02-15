Fútbol Internacional
15 de febrero de 2026 - 16:45

Leipzig empata y se aleja de la zona Champions en la Bundesliga

LEIPZIG (Alemania), 15/02/2026.- Yan Diomande de Leipzig (delante) en acción contra Sael Kumbedi de Wolfsburg (detrás) durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre RB Leipzig y VfL Wolfsburg en Leipzig, Alemania, el 15 de febrero de 2026. (Alemania) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK
LEIPZIG (Alemania), 15/02/2026.- Yan Diomande de Leipzig (delante) en acción contra Sael Kumbedi de Wolfsburg (detrás) durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre RB Leipzig y VfL Wolfsburg en Leipzig, Alemania, el 15 de febrero de 2026. (Alemania) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Las esperanzas de Leipzig de clasificar a la próxima Liga de Campeones sufrieron un revés el domingo al empatar 2-2 con el modesto Wolfsburgo, en la 22ª jornada de la Bundesliga.

Por ABC Color

Podría haber sido peor para el club respaldado por Red Bull, con Brajan Gruda salvando el empate en el minuto 89 y el portero del Leipzig Maarten Vandevoordt salvando el remate de Christian Eriksen en el último disparo del partido.

El Leipzig descendió al quinto puesto, dos puntos por detrás del Stuttgart y solo uno por encima del Bayer Leverkusen a falta de 12 jornadas. Solo los cuatro primeros se clasifican para la máxima competición europea de clubes.

En la lucha por el título, el líder Bayern Múnich ganó el sábado 3-0 al Werder Bremen para mantener su ventaja de seis puntos sobre el Borussia Dortmund, que el viernes había derrota por 4-0 al Maguncia.

Resultados y goleadores:

* Augsburgo 1-Heidenheim 0. Gol: 80’ Alexis Claude-Maurice, de penal (A). Ast: 30.107.

* Leipzig 2-Wolfsburgo 2. Goles: 52’ Mohamed Amoura, 78’ Mattias Svanberg (W); 70’ Yan Diomande, 89’ Brajan Gruda (L). Ast: 35.787.

-Sábado: Werder Bremen 0-Bayern 3; Eintracht 3-Bor. Mönchengladbach 0; Leverkusen 4-St Pauli 0; Hamburgo 3-Unión Berlín 2; Hoffenheim 3-Friburgo 0; Stuttgart 3-Colonia 1.

-Viernes: Borussia Dortmund 4-Maguncia 0.

* Top 10: Bayern 57 puntos, Dortmund 51, Hoffenheim 45, Stuttgart 42, Leipzig 40, Leverkusen 39, Eintracht 31, Friburgo 30, Hamburgo 25, Unión Berlín 25.

-Goleadores: Con 26 goles: Harry Kane (Bayern). Con 13: Luis Díaz (Bayern). Con 12: Deniz Undav (Stuttgart).

Fuente: AP y AFP