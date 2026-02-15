Míchel: "El Barça no es solo Lamine Yamal"

Sobre qué jugador del Barcelona preferiría que no jugara el encuentro, el técnico ha asegurado que quiere ver siempre a los mejores en el campo porque el fútbol es "un espectáculo", pero ha admitido en tono de broma que sería "mejor" si Lamine Yamal jugara con la camiseta rojiblanca.

Míchel también ha afirmado que este lunes espera "al mejor Barça, el de siempre" y que los jugadores azulgranas son "diferenciales en situaciones de espacios reducidos".

"Lo que me gusta del Barça de Flick es que siempre juega igual. Es muy difícil contrarrestar su presión, su manera de atacar y su línea adelantada. Saben jugar con esa sensación de peligro en contra. Tenemos la idea de cómo hacerles daño, pero pocos equipos lo han podido hacer, porque siguen ganando", ha explicado.

El técnico rojiblanco ha añadido que será "muy difícil" conseguir un resultado positivo porque el Barça es "un equipazo" y además necesita ganar para seguir líder, pero ha recalcado que su equipo luchará para conseguir una victoria que podría ser un punto de inflexión.

"No es un partido más. Esta es la realidad. Si ganas al Barça, al Madrid, al Atlético de Madrid das un paso más que contra cualquier otro rival porque lo normal es que ganen ellos porque ganan el 90% de los partidos", ha reivindicado Míchel en este sentido.

También ha lamentado que el duelo catalán se juegue en lunes y ha señalado que el partido es "una muy buena prueba" y una oportunidad para seguir creciendo para el Girona, que, en su opinión, está en "un buen momento".