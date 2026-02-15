Nacional desplaza del liderato en Paraguay al Olimpia del argentino "Vitamina" Sánchez

El Nacional recuperó el sitial de honor gracias a los goles de Sebastián Vargas y Hugo Adrián Benítez, en los minutos 45+2 y 75, respectivamente, y confirmó el lento arranque de Cerro Porteño, que cayó a la sexta plaza.

Otro beneficiado en la jornada fue el Sportivo Ameliano, que aprovechó que el 2 de Mayo guardó a sus titulares para el duelo de este martes por la segunda fase previa de Copa Libertadores, ante el Sporting Cristal peruano, y lo goleó por 0-3.

La V Azulada encarriló el triunfo temprano, con la diana de Walter Rodríguez en el minuto 22, mientras que Elvio Vera al 63, y Jorge Sanguina en el 91, pusieron cifras definitivas al marcador.

También este domingo, el Trinidense se impuso por 1-0 a Libertad con el tanto de Gustavo Viera a los 48 minutos. Con el resultado, el equipo Asunceno se mantiene en la lucha por los puestos de arriba y condenó a Libertad, que ahora es uno de los cuatro peores equipos del campeonato.

La jornada se inició el viernes con el triunfo por 1-2 de Sportivo Luqueño sobre Recoleta y la victoria por 3-1 de Guaraní ante San Lorenzo, lo que agudizó la crisis del Rayadito, último de la tabla sin puntos en 5 compromisos y con una diferencia de goles de -9.