Programa de la ida de las eliminatorias previas a octavos de final

(Parque Rams, Estambul; 18.45 Hora CET (17.45 GMT))
+ Mónaco (FRA) - París Saint Germain (FRA)
(Estadio Signal Iduna Park, Dortmund; 21.00 (20.00 GMT).
+ Club Brujas (BEL) - Atlético Madrid (ESP)
+ Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (ALE)
(Estadio Karaiskakis, Atenas; 21.00 (20.00 GMT).
Arsenal, Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting y Tottenham.
El sorteo de los octavos de final, cuartos de final, semifinales y final tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026.