15 de febrero de 2026 - 06:00

Programa de la ida de las eliminatorias previas a octavos de final

Madrid, 15 feb (EFE).- Programa de los partidos de ida de las eliminatorias previas a los octavos de final de la Liga de Campeones que se disputan el martes y miércoles próximo.

(Parque Rams, Estambul; 18.45 Hora CET (17.45 GMT))

+ Mónaco (FRA) - París Saint Germain (FRA)

(Estadio Signal Iduna Park, Dortmund; 21.00 (20.00 GMT).

+ Club Brujas (BEL) - Atlético Madrid (ESP)

+ Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (ALE)

(Estadio Karaiskakis, Atenas; 21.00 (20.00 GMT).

Arsenal, Barcelona, ​​Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting y Tottenham.

El sorteo de los octavos de final, cuartos de final, semifinales y final tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026.