Racing suma su segunda victoria en fila tras un mal comienzo de temporada

Los goles de Marco Di Cesare y Adrián ‘Maravilla’ Martínez le dieron al conjunto dirigido por Gustavo Costas la posibilidad de trepar a la séptima posición de la Zona B, a cinco del líder Tigre, que el jueves derrotó por 1-0 a Aldosivi de Mar del Plata.

Este sábado quien perdió sus primeros puntos del 2026 fue Independiente Rivadavia que, tras cuatro victorias consecutivas, cayó en casa por 0-1 ante Belgrano de Córdoba, que subió al tercer lugar con once unidades, una menos que su vencido.

Los otros resultados de este sábado marcaron el triunfo 1-0 de Huracán sobre Sarmiento de Junín, la victoria 2-1 de Talleres de Córdoba sobre el ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza y la goleada 4-0 de Atlético Tucumán sobre el otro que trepó a Primera División: Estudiantes de Río Cuarto.

La jornada comenzó el jueves con la victoria de Tigre y la segunda caída consecutiva del River Plate de Marcelo Gallardo, esta vez 1-0 ante Argentinos Juniors, mientras que el viernes Independiente venció por 2-0 a Lanús, Unión empató 0-0 con San Lorenzo y Defensa y Justicia igualó 1-1 con Vélez Sarsfield.

La quinta jornada continuará este domingo con cuatro cruces, con Boca Juniors-Platense como el estelar, completado con el clásico platense Gimnasia-Estudiantes, Rosario Central-Barracas Central e Instituto-Central Córdoba, mientras que el lunes se completará con Deportivo Riestra-Newell’s Old Boys.