Albion gana su primer partido tras regresar al círculo de privilegio

El equipo dirigido por Federico Nieves se llevó la victoria gracias a las anotaciones de Francisco Ginella a poco del comienzo del juego y de los argentinos Carlos Airala y Álvaro López cerca del final.
Así, el Pionero se trepó al séptimo lugar de un Torneo Apertura que lidera Danubio junto a los otros dos equipos que subieron con Albion a la primera división: Central Español y Deportivo Maldonado.
El otro encuentro disputado este lunes acabó con empate a dos entre Montevideo City Torque y Juventud.
Juan Martín Boselli y Gonzalo Gómez se encargaron de poner dos veces en ventaja a los dirigidos por Sebastián Ariel Méndez, mientras que Esteban Obregón y Salomón Rodríguez igualaron para los ciudadanos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Tras sufrir cada uno una derrota en la primera fecha, Montevideo City Torque y Juventud acumularon este lunes su primer punto de la temporada.
El equipo de la ciudad de Las Piedras lo hizo pocos días después de sellar una histórica clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores luego de eliminar como visitante al ecuatoriano Universidad Católica.
Este jueves, antes de volver a la actividad local, Juventud recibirá al Guaraní paraguayo en otro duelo copero que buscará ganar para seguir soñando con la fase de grupos.