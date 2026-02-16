Barcelona cae en Girona y Real Madrid es el nuevo líder

El Real Madrid había ganado el sábado a la Real Sociedad (4-1) en el Bernabéu.

El Girona ahondó en la herida del Barcelona y consiguió una victoria que es un golpe sobre la mesa en la ajustada pelea por la salvación, y que alimenta más si cabe las dudas que dejó el equipo de Hansi Flick con la dolorosa goleada encajada ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0).}

* Girona 2-Barcelona 1. Goles: 59’ Pau Cubarsí (B); 62’ Thomas Lemar, 87’ Fran Beltrán (G). Incidencia: 45+3’ Lamine Yamal (B) falló un penal. Exp: 90+10’ Joel Roca (G). Ast: 14.043.

* Top 10: Real Madrid 60 puntos, Barcelona 58, Villarreal 45, Atl. Madrid 45, Betis 41, Espanyol 35, Celta 34, Real Sociedad 31, Athletic Bilbao 31, Osasuna 30.

-Próxima jornada:

Sábado 21: 14:30 Osasuna vs. Real Madrid.

Domingo 22: 12:15 Barcelona vs. Levante.