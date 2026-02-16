Boca espera que Fortaleza acepte los USD 3 millones por Adam Bareiro

El club argentino apura las negociaciones antes de que se venza el plazo para incorporar por la lesión de Rodrigo Battaglia. Hay tiempo hasta el viernes.

En TyC Sports explicaron que la propuesta enviada días atrás fue de 3 millones de dólares por el 100% del pase del atacante. Si bien no está lejos, no alcanza las pretensiones: Fortaleza pide cerca de 2 millones de dólares por el 50%, la parte que hoy tiene en su poder, mientras que la mitad restante pertenece a River, que solo recibirá su parte proporcional si la transferencia se concreta.

Ese detalle es central: aunque River todavía conserva un porcentaje de los derechos económicos de Bareiro, no cuenta con los federativos y por lo tanto no puede interferir en la negociación entre Boca y Fortaleza. Es decir, su rol queda limitado a cobrar el porcentaje que le corresponde si la operación se cierra.

En las últimas horas, el periodista argentino César Merlo confirmó que a Fortaleza “le cierran los 3 millones de dólares que ofrece Boca por el 100% del pase de Bareiro, pero quiere asegurarse una buena forma de pago para dejar salir al delantero paraguayo”.

El momento de Bareiro

Adam Bareiro marcó el sábado pasado ante Ferroviario, por el Torneo Cearense, su cuarto gol en 8 partidos en lo que va de este 2026. Desde su llegada a Fortaleza, hace ocho meses, disputó 31 partidos, convirtió 11 goles y dio dos asistencias en 1.528 minutos de juego.

Números sólidos para un equipo que, pese a haber descendido a la Serie B a fines de 2025, es candidato en el estadual y pelea por volver rápido a Primera. Fuente: TyC Sports.