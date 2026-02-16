Dembélé en el ojo del huracán

El último ganador del Balón de Oro firma una temporada irregular, marcada por las lesiones y por la falta de continuidad, que han pesado en los resultados del equipo, que suma ya seis derrotas, tres de ellas desde el pasado 12 de enero y que, por segundo año consecutivo, se ve obligado a pasar por la repesca para mantener la defensa de su título de campeón de Europa.

Pero cuando parecía que el exjugador del Barcelona recuperaba su mejor versión, marcada por un extraordinario gol contra el Marsella el pasado 8 de febrero, el futbolista creó una enorme polémica este viernes que puede costarle un castigo.

Al término del partido en el que su equipo cayó contra el Rennes, el jugador acusó en la televisión oficial a sus compañeros de exceso de individualismo: "Debemos pensar en el club antes que en nosotros mismos".

Palabras que no gustaron a Luis Enrique, que en sala de prensa consideró que solo él tiene capacidad de juzgar el comportamiento del equipo: "Ningún jugador es más importante que el club", dijo el técnico, en español, la lengua que usa cuando quiere enviar un mensaje contundente.

Los servicios de comunicación del PSG se obstinaron en quitar importancia a las palabras de Dembélé, pero a esta hora nadie sabe qué consecuencias tendrán.

La temporada pasada, cuestionar la autoridad de Luis Enrique costó al atacante francés quedarse fuera de la convocatoria para un partido de Liga de Campeones contra el Arsenal, un castigo que provocó que el futbolista se centrara en su juego y firmara el mejor curso de su carrera.

Parece difícil que ahora el técnico español vaya tan lejos en un momento clave de la temporada y cuando el equipo necesita más que nunca que Dembélé recupere su mejor versión.

"El PSG está de vuelta", clamó el jugador tras la victoria contra el Marsella, pero el optimismo cayó tras la derrota frente al Rennes. Luis Enrique, que se apoya en el mismo esqueleto que le llevó a conquistar la primera Liga de Campeones del club, reconoce que en los próximos meses el equipo deberá encontrar el hilo de los resultados.

Para ello, Luis Enrique precisa de todas sus piezas, pues tras ganar la competición ha apostado por no cambiar demasiadas piezas a su máquina.

Dos fichajes, el portero francés Lucas Chevalier y el defensa ucraniano Zabarnyi, apenas han aportado un cambio estético al equipo. El primero llegó para ser el guardameta de los próximos años, pero parece haber perdido la confianza del entrenador y el segundo, destinado a introducir competencia en la zaga, no ofrece seguridad y sus apariciones son escasas.

La apuesta de Luis Enrique pasa por convertirse en el primer equipo que renueva el título de la Liga de Campeones desde el triplete del Real Madrid de Zinedine Zidane entre 2016 y 2018.

El técnico francés lo logró entonces con un equipo casi idéntico de un año para otro.

El anterior en hacerlo fue el Milan de Arrigo Sacchi, que se impuso en la final de 1990 ante el Benfica con diez de los once jugadores que el año anterior habían levantado el trofeo contra el Steaua de Bucarest.

Una apuesta que necesita tener a todo un equipo conectado en el objetivo europeo, pero sobre todo que precisa que su estandarte recupere la mejor versión. Lejos de polémicas.