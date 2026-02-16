Detenidos varios aficionados del Hull por cánticos discriminatorios ante el Chelsea

Durante la primera parte del encuentro, que terminó con derrota del conjunto local por 0-4, se emitió un aviso por megafonía instando a los aficionados a cesar los cánticos ofensivos y recordando que el estadio cuenta con un sistema de videovigilancia, y tras el descanso, un segundo comunicado confirmó que ya se habían realizado arrestos.

La policía de Humberside explicó que recibió múltiples denuncias por cánticos abusivos y que cuatro hombres, de 24, 45 y dos de 21 años, fueron detenidos en el estadio bajo sospecha de entonar consignas ofensivas. Tres de ellos continúan bajo investigación, mientras que uno de los jóvenes de 21 años fue puesto en libertad sin cargos.

La federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) revisará el informe arbitral antes de decidir si adopta medidas adicionales en relación con lo sucedido durante el encuentro.

Tras el partido, el técnico del Hull, Sergej Jakirovic, aseguró no haber escuchado los cánticos, pero fue tajante en su condena: "El estadio no es lugar para eso, ni en el deporte ni en la vida pública. Por eso se han producido las detenciones".

Por su parte, el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, afirmó que cualquier forma de lenguaje discriminatorio es "inaceptable" y expresó su confianza en que el asunto sea tratado con la máxima seriedad por las autoridades competentes.