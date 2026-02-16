Fútbol Internacional
16 de febrero de 2026 - 06:50

El sueco Glenn Nyberg arbitrará el Brujas-Atlético de Madrid

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2449

Madrid, 16 feb (EFE).- El árbitro sueco Glenn Nyberg dirigirá este miércoles el partido de ida del "play-off" de la Liga de Campeones entre el Brujas belga y el Atlético de Madrid, (21.00h) en el que el inglés Jarred Gillett actuará como VAR.

Por EFE

Nyberg, de 37 años e internacional desde 2016, no ha coincidido hasta la fecha con ninguno de los dos equipos y esta temporada, tras participar en el Mundial de Clubes, arbitró en la "Champions" el Newcastle-Barcelona (1-2), de la primera jornada de la fase liga.

La temporada pasada pitó el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Conferencia Fiorentina-Betis (2-2).

En 2020, en la Liga de Campeones juvenil, arbitró el Ajax-Atlético de Madrid, de octavos de final en marzo 2020, en los que el conjunto rojiblanco perdió en los penaltis (0-0/6-5).

Según confirmó la UEFA, el equipo arbitral lo completarán los suecos Mahbod Beigi y Andreas Söderkvist como asistentes, Kristoffer Karlsson como cuarto árbitro y el alemán Robert Schröder como asistente del VAR.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro lado, el extremeño Jesús Gil Manzano dirigirá este martes el duelo francés Mónaco-PSG con Carlos del Cerro y Valentín Gómez en el VAR, Ángel Nevado y Guadalupe Porras como jueces de línea y Guillermo Cuadra como cuarto árbitro.