Femenino Sub 20: Paraguay no pudo con Brasil

En la ciudad de Ypané, en otra calurosa tarde, la selección paraguaya se vio superada desde el inicio por el potencial físico y dinámico de la escuadra brasileña, que confirmó así su favoritismo al título.

Brasil se ha coronado en las diez ediciones anteriores en esta categoría y va camino a su 11° campeonato.

La próxima presentación de Paraguay será el jueves ante Venezuela, en un duelo que será clave para mantener las chances de lograr una de las cuatro plazas para el Mundial de la categoría.

Estadio: Carfem (Ypané). Árbitra: Noheli Giacomazzi (Uruguay).

* Paraguay jugó con Tamara Amarilla; Ximena Bareiro, Luz Paiva (83’ Johana Medina), Kiara Florentín (83’ Fiorella Aquino) y Nayeli Torres (78’ Bárbara Olmedo); Milagros Ortiz, Maite Mussi y Diana Benítez (70’ Daniela González); Larissa Saldívar (46’ Erika Figueredo), Claudia Martínez y Alison Bareiro. DT: Gustavo Roma.

Goles: 4’ Nogueira, 17’ Gisele, 63’ Tainá (B); 60’ Alison Bareiro (P).

* Más tarde enfrentaban: Argentina-Venezuela y Colombia-Ecuador.

* La segunda fecha se disputará el jueves 19:

En Ypané: 18:00 Venezuela vs. Paraguay; 22:00 Argentina vs. Ecuador.

En Villa Elisa: 20:00 Colombia vs. Brasil.

* Al Mundial. El Sudamericano otorga cuatro boletos para el Mundial FIFA Sub 20, que se disputará este año en Polonia (del 5 al 27 de setiembre).