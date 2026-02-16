Mbappé encabeza una lista sin Asencio

La expulsión que sufrió Asencio en Da Luz en el último partido de la fase de liga de la 'Champions League' le deja fuera del primer partido de la eliminatoria de octavos ante el mismo rival y en el mismo escenario. Junto al central canterano fue expulsado el brasileño Rodrygo, igualmente baja por una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha.

Álvaro Arbeloa dispone de Mbappé, que fue convocado en LaLiga y reservado ante la Real Sociedad, y tan solo realiza cambios en el puesto de tercer portero, con la entrada de Fran González por Sergio Mestre, la llamada al central Joan Martínez y el centrocampista Thiago Pitarch en lugar de César Palacios.

El Real Madrid se enfrenta al Benfica con cuatro ausencias. A la de Asencio sancionado y Rodrygo, se siguen sumando Éder Militao y Jude Bellingham, que tampoco podrán disputar la próxima semana el duelo de vuelta.

La convocatoria del Real Madrid para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica la integran:

. Porteros: Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

. Defensas: Dani Carvajal, Trent, David Alaba, Rüdiger, Dean Huijsen, Mendy, Joan Martínez, Fran García y Álvaro Carreras.

. Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Cestero y Thiago Pitarch.

Delanteros: Mastantuono, Brahim, Vinícius, Gonzalo y Mbappé.