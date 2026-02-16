Pitta anota en el regreso de Neymar a las canchas

El atacante paraguayo anotó en el minuto 28 con un remate de pirueta para el 1-0 parcial de su equipo. Luego brindó asistencia para el gol de Gustavo Maraques (64’). El golero Cleiton Schwengber (90+1) marcó de penal el tercer tanto

Para Pitta fue su primer tanto en 4 partidos en el año, entre el Brasileirão y el Paulistão, que es el torneo estadual más importante del fútbol brasileño.

En la temporada pasada registró 9 goles y 3 asistencias en 40 partidos disputados.

Por su actuación ante el Novorizontino fue elegido la figura (Craque do jogo).

El regreso de Neymar

Neymar regresó al campo de juego luego de una ausencia de dos meses por una cirugía en su rodilla y a pocos meses de que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, defina sus convocados para el Mundial.

El atacante de 34 años salió del banco de suplentes del Santos para el segundo tiempo del duelo ante el modesto Velo Clube por el campeonato Paulista, que acabó con victoria para el Peixe por 6-0.

Los cuartos de final

Bragantino, Santos y el Palmeiras de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio están clasificados para los cuartos de final del Paulistão, que se disputarán el próximo fin de semana.

-Programa de cuartos:

* Sábado 21: 18:00 Bragantino vs. Sao Pãulo; 20:30 Palmeiras vs. Capivariano.

* Domingo 22: 16:00 Novorizontino vs. Santos; 20:30 Portuguesa vs. Corinthians.