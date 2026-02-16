Raphinha recibe el alta médica y entra en la convocatoria ante el Girona

El atacante no había podido jugar el partido copero ante el Albacete, así como el compromiso liguero frente al Mallorca, además del encuentro también copero ante el Atlético de Madrid, aquejado de una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.

En la lista siguen de baja Pedri González y Marcus Rashford, así como los lesionados de larga duración Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen.

En la convocatoria se encuentran, además de la novedad de Raphinha, el joven meta del filial Diego Kochen y el centrocampista Tommy Marqués.

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde y Eric.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Medios: Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal y Tommy.

Delanteros: Feran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Roony.