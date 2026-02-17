Ángel Romero: el fichaje de Óscar por Huracán, el vínculo con Cerro y el mito de la “cláusula de hermandad”

La llegada de Óscar Romero a Huracán no solo es un movimiento deportivo, sino también familiar. Ángel se mostró entusiasmado por la cercanía geográfica que mantendrán en Buenos Aires: “Estoy muy contento también por Óscar, por el hecho de que pueda venir acá y estar cerca de la familia. Seguramente vamos a compartir mucho porque vamos a estar muy cerca. Le deseo lo mejor, ojalá que le vaya bien a él y a su equipo también. Obviamente contra Boca Juniors no, pero que le vaya bien, se lo merece y espero que tenga un gran año”.

Además, el delantero destacó el crecimiento institucional de Huracán y la importancia de que su hermano recupere la continuidad bajo las órdenes de Diego Martínez: “Huracán, más que nada en los últimos años, siempre peleó el campeonato. Ha crecido un montón y siempre ha sido muy tradicional acá en Argentina. Siempre tienen buenos equipos y hoy cuentan con un gran entrenador como es Diego Martínez. Siempre están peleando, a mí me tocó jugar contra ellos en la Sudamericana con Corinthians, y la verdad es que nos ganaron los dos partidos, tanto en Brasil como en Argentina. Siempre compiten de la mejor manera. Ojalá que a Óscar le vaya bien y le ayude bastante; él necesita jugar, necesita minutos. Es lo que Diego le dijo que le iba a dar, así que ojalá se adapte lo más rápido posible”.

La relación con Cerro Porteño: ¿Hubo contactos formales?

Ante la consulta sobre un posible regreso al “Ciclón” de Barrio Obrero, Ángel fue tajante al explicar que, aunque el vínculo afectivo y la comunicación son constantes, no hubo una oferta concreta en este mercado de pases. “Con Cerro siempre tenemos charlas, ya sea por video o preguntando cómo está nuestra situación. Nosotros siempre estuvimos ligados en su momento con Juan José Zapag. Ahora también con Blas Reguera, a quien conocemos desde las inferiores de Cerro Porteño. Incluso estábamos en contacto porque hacíamos un intercambio en la parte médica del club; yo le contacté a Blas con un profesional importante de Brasil con quien Corinthians trabaja”.

El futbolista subrayó el agradecimiento que ambos guardan hacia el club que los formó, aunque separó la amistad de las negociaciones profesionales: “Siempre estamos en comunicación, tratando de ayudar al club desde donde nos toque. Le deseo lo mejor a la institución en general. Óscar en su momento dijo lo mismo: en este mercado no tuvimos una charla formal, si bien mantenemos una relación de amistad de años. Estamos muy agradecidos por todo lo que pasamos dentro de la institución, que nos dio la oportunidad de abrirnos camino en la carrera profesional. Espero que les vaya bien a todos”.

El regreso en conjunto: Un deseo, no una exigencia

Uno de los puntos más reveladores de la entrevista fue la aclaración sobre la supuesta condición de los “Mellis” de ser fichados siempre en combo. Ángel aclaró que, si bien es un sueño compartido, nunca ha sido un obstáculo para sus carreras individuales. “La verdad que no es una meta fija. Siempre se dijo que nosotros tratamos de ir a los clubes juntos y que era nuestra condición, pero nunca pusimos esa exigencia. Es más, si fuera por eso, Óscar jugaría en el Corinthians, donde estuve muchísimo tiempo y conocí a mucha gente. No lo tenemos como una condición, aunque obviamente es un deseo. Tener a tu hermano de vuelta en un vestuario, estar cerca de él y compartir los últimos años de carrera sería, obviamente, algo muy bueno”.