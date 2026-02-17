Azpilicueta trabaja al margen para cumplir el protocolo de conmociones cerebrales

El futbolista navarro "en los próximos días se irá reincorporando al grupo con normalidad", apunta el escrito del Sevilla, en el que se señala que el equipo completó este martes la segunda sesión de trabajo de la semana en la preparación de la visita al Getafe el próximo domingo, partido de la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports.

El entrenador sevillista, el argentino Matías Almeyda, que está a la espera de saber la sanción que le impondrá el Comité de Competición por su expulsión ante el Alavés y su posterior reacción ante el árbitro del encentro, el colegiado navarro Iosu Galech Apezteguía, intensificó en la ciudad deportiva la preparación de la cita del Coliseum de Getafe.

Ante el Alavés fueron bajas por lesión los centrales Andrés Castrín y el brasileño Marcao Teixeita y dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj, además del lateral izquierdo Joaquín Martínez 'Oso'.

De ellos ya trabaja con el grupo desde la pasada semana Januzaj, quien podría ser alta para el domingo, encuentro en el que no estarán por sanción el lateral derecho Juanlu Sánchez, que vio dos tarjetas ante el Alavés y fue expulsado, y el centrocampista Joan Jordán, al que le mostraron la roja mientras estaba en el banquillo.

