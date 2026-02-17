El argentino Lucas Boyé dio la victoria al Elche en su última visita al Athletic

El conjunto ilicitano, entrenado entonces por el argentino Sebastián Beccacece, llegó a este encuentro, disputado el 28 de mayo, ya descendido desde hacía varias jornadas, aunque en plena racha de buenos resultados, mientras el Athletic apuraba sus opciones de pelear por una competición europea.

Por el Elche jugaron Edgar Badía; Josan, Magallán, Bigas (Roco), Clerc; Morente, Gumbau, John, Lautaro Blanco (Pere Milla); Fidel (Raúl Guti) y Nteka (Lucas Boyé).

Por el Athletic Club lo hicieron Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Vesga, Sancet (Zarraga); Iñaki Williams, Muniain (Raúl García), Berenguer; y Guruzeta (Adu Ares).

Esta victoria fue la segunda del Elche en sus 24 visitas a Bilbao, las dos curiosamente en el nuevo estadio de San Mamés.

El conjunto vasco domina con claridad la estadística entre ambos equipos con 16 victorias. La más contundente de todas tuvo lugar en la primera visita del Elche (5-0) en la temporada 1959-60.