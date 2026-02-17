El Atlético, contra sí mismo en Brujas

Los cambios masivos en la alineación en Butarque, escenario de la estrepitosa derrota por 3-0 contra el Rayo Vallecano, la séptima del curso como visitante y la novena de la temporada entre todas las competiciones, permitieron el descanso de casi todos los que jugarán en el estadio Jan Breydel, sino todos. Es su decimocuarto partido en mes y medio.

Salvo Jan Oblak y quizá Matteo Ruggeri y Nahuel Molina, los demás no empezaron de inicio el pasado domingo en LaLiga, cuyo objetivo se limita ya a la clasificación para la Champions: ni Julian Alvarez ni Ademola Lookman ni Marcos Llorente, a los que dio minutos avanzado el encuentro; ni Marc Pubill ni David Hancko ni Giuliano Simeone ni Koke Resurrrección ni Antoine Griezmann, que ni siquiera saltaron al campo.

Todos ellos jugaron contra el Barcelona y todos ellos podrían repetir en el once contra el Brujas, aunque hay alternativas, como Álex Baena, suplente en dos de los últimos tres choques. También Alexander Sorloth, aunque el delantero ha perdido la titularidad en el ataque con la llegada de Lookman, o José María Giménez, si traslada a Hancko al lateral izquierdo, aunque estas dos últimas son opciones secundarias en el nuevo once tipo.

Aún sin Pablo Barrios, la mejor solución para suplirlo en el medio ha sido Marcos Llorente, con distinta función y características, pero sobresaliente ante el Barcelona. Hay más posibilidades ahora, con Johnny Cardoso, lejos de las expectativas hasta el momento. Aparte de Barrios, el Atlético tiene la baja de Nico González, por una lesión muscular sufrida ante el Rayo Vallecano y que lo mantendrá fuera de acción en torno a tres semanas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El desgaste también juega en este tramo de curso. La eliminatoria es incómoda e inquietante para el Atlético. A ella se obligó por su empate contra el Galatasaray en Turquía (1-1) y por su derrota con el Bodo/Glimt (1-2), que lo relegaron fuera del top ocho e incrementaron la sensación desde hace tiempo del equipo en la Liga de Campeones, también lejos de la fiabilidad de los primeros años de la era Simeone.

Ha ganado cuatro de sus ocho partidos en esta edición de la máxima competición europea, solo uno lejos de su estadio. Cuando sale del Metropolitano, pese al 0-5 al Betis en la Copa del Rey, el Atlético titubea: de sus 20 salidas entre todos los torneos, ganó siete; tres de doce en LaLiga, tres de tres en la Copa del Rey y una de cuatro en la Liga de Campeones, aparte de la derrota en la Supercopa de España con el Real Madrid en Arabia Saudí.

La vuelta es en su estadio, el próximo martes. Es una ventaja siempre que obtenga primero un buen marcador en la ida de este miércoles. Porque la presión es estrictamente suya. Todo lo que no sea seguir adelante en el torneo, en el que esperan Liverpool o Tottenham en la siguiente ronda, sería una decepción para el club, el cuerpo técnico, el equipo y su afición, que se ilusiona con una hipotética final de la Copa del Rey, pendiente de la vuelta en el Camp Nou, y espera el avance en la Champions para contrarrestar la frustración en LaLiga, ya imposible el título, a 15 puntos del liderato del Real Madrid.

El Atlético nunca ha ganado, en ninguno de sus cuatro precedentes anteriores, en Brujas, donde lo espera un rival con sensaciones mezcladas y la presión de aprovechar su condición de local en el Jan Breydel para la ida de la ronda previa a los octavos de final, un encuentro en el que no se sienten favoritos según su entrenador, Ivan Leko.

"Nos estamos preparando para competir. Sabemos que estarán a su mejor nivel y que para conseguir resultados contra un equipo como ellos tendremos que estar a nuestro mejor nivel", dijo Leko, que apuntó a que los recientes resultados irregulares de los colchoneros, como la derrota ante el Rayo, demuestran que "pueden tener un mal día".

"Siempre queremos ganar. No firmo el empate", añadió.

El equipo flamenco llega con la necesidad de mejorar un rendimiento europeo irregular y de consolidar su impulso después de que los últimos resultados en la competición continental le permitieran colarse entre los 24 primeros.

El paso del Brujas por la fase de liguilla europea ha sido también una montaña rusa. El conjunto belga comenzó con una convincente victoria también en casa por 4-1 ante el Mónaco, seguido de un vibrante empate (3-3) contra el Barcelona.

Pero también encajó derrotas duras como el 0-3 en casa ante el Arsenal y el 4-0 en Múnich contra el Bayern, resultados que impidieron su clasificación directa para octavos antes de la fase de play-off.

Sin embargo, en el último mes de competición, el Brujas consolidó su pase a dieciseisavos con dos goleadas, 4-1 en el campo del Kairat Almaty y 3-0 en casa ante el Olympique de Marsella en la última jornada de la liguilla que le permitió alcanzar el décimonoveno puesto.

En la Jupiler Pro League, la competición doméstica, el conjunto azul y negro ocupa una posición sólida en la parte alta de la tabla, tercero con 50 puntos por detrás del Union Saint-Gilloise, primero con 53, y el Sint-Truiden, segundo con 51, tras 25 jornadas disputadas que mantienen al equipo en la pelea por el título nacional.

Tácticamente, las belgas han oscilado entre un 4-3-3 y un 4-2-3-1, tratando de equilibrar la presión alta con transiciones rápidas, aunque la irregularidad defensiva en Europa ha penalizado sus aspiraciones, mientras que, en su liga, el equipo muestra más solidez y capacidad para controlar el ritmo de los partidos.

Brujas: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stanković, Onyedika, Vanaken; Forbs, Diakhon, Vermant.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann o Baena y Julián Alvarez.