El “melli” Ángel Romero y sus primeras semanas como jugador de Boca Juniors

El delantero cumplió el sueño de saltar al campo de juego desde el inicio en el mítico estadio xeneize. Aunque el resultado colectivo no fue el esperado, el atacante rescató el valor personal de ganar continuidad: “Contento de poder haber debutado como titular acá con la camiseta de Boca en La Bombonera. Una pena que no pudimos salir con una victoria —0 a 0 contra Platense—, pero contento, muy contento. En lo físico me estoy sintiendo bastante mejor, así que sumar minutos me viene bien. Y bueno, ojalá que el viernes se me den de vuelta las chances de jugar de local contra Racing y podamos sacar la victoria”.

Ángel llegó al club con el torneo ya iniciado, lo que le obligó a realizar una adaptación sobre la marcha mientras sus compañeros ya traían el ritmo de la pretemporada. “Estoy cada vez mejor en lo físico. Al comienzo por ahí me costaba un poco porque estaba casi un mes parado, sin ritmo de fútbol. Ellos venían de hacer una pretemporada y yo arranqué justamente cuando comenzó ya el campeonato. Tuve tres días de entrenamiento y ya jugué el domingo contra Newell’s Old Boys —triunfo 2-0—, donde pude entrar en el segundo tiempo; jugué 45 minutos y terminé obviamente cansado, tocado. Después tuvimos el partido contra Vélez Sarsfield —derrota 2-1—, en donde tuve también participación 35 minutos".

Ante esta desventaja inicial, el paraguayo reveló que ha intensificado sus cuidados personales para estar a la altura de las exigencias del cuerpo técnico: “De a poco me fui sintiendo mejor, fui haciendo trabajos extra obviamente, después de los entrenamientos. Ahora me tocó jugar de titular 65 minutos contra Platense; el profe no me quería hacer jugar todo el partido porque el físico todavía no está al 100%. Así que cada vez mejor. Ahora nos toca el viernes contra Racing de Avellaneda, un gran desafío en La Bombonera de vuelta; espero estar mejor y poder ayudar al equipo a ganar”.