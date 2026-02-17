El Real Madrid toma Lisboa de la mano de Vinicius en una noche de tensión

El encuentro arrancó con un dominio alterno. Mientras los blancos buscaban la posesión, el Benfica de José Mourinho castigaba con triangulaciones rápidas buscando a Schjelderup y al joven Prestianni. Fue precisamente el argentino quien, en el minuto 13, desperdició una ocasión de oro en el área pequeña tras una internada por banda.

La respuesta madridista no se hizo esperar. Arda Güler avisó desde media distancia y, poco después, una conexión entre Valverde y Trent Alexander-Arnold terminó en un disparo cruzado de Vinicius que rozó el poste. Sin embargo, la gran figura antes del descanso fue Thibaut Courtois, quien sacó una mano “imposible” a un tiro raso de Aursnes cuando la grada ya celebraba el primero.

En el tramo final del primer tiempo, el Madrid encerró a las “águilas”. Trubin, el guardameta ucraniano del Benfica, se erigió en héroe momentáneo al detener intentos consecutivos de Mbappé y, especialmente, un disparo en el descuento de Güler que buscaba la escuadra.

Tras el paso por vestuarios, el Real Madrid golpeó con jerarquía. En el minuto 49, Vinicius Jr. sacó a relucir su chistera: encaró a su marcador, penetró en el área y batió a Trubin con un disparo ajustado para firmar el 0-1.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La alegría del gol se vio empañada apenas dos minutos después. El partido se detuvo durante siete minutos tras una denuncia de Vinicius al colegiado por presuntos insultos racistas proferidos por Prestianni. Siguiendo el protocolo, el árbitro francés dialogó con ambos jugadores y los capitanes antes de reanudar el juego en un clima de alta tensión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con la ventaja, el Madrid manejó los tiempos apoyado en una exhibición de Tchouaméni en el corte. Vinicius siguió amenazando a la contra, obligando a Trubin a emplearse a fondo para evitar una renta mayor.

Mourinho intentó reaccionar dando entrada a Sudakov y Richard Ríos, pero la frustración terminó pasándole factura. En el minuto 84, el técnico luso fue expulsado por protestar de forma airada una segunda amarilla para Vinicius que nunca llegó, lo que le impedirá sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu en la vuelta.

En el larguísimo tiempo de descuento —que se extendió hasta los 12 minutos—, Arbeloa movió el banco. Se produjo el debut en Champions del joven Pitarch y la entrada testimonial de Dani Carvajal, el “último superviviente” de la Décima lograda en ese mismo escenario en 2014.

Tras 102 minutos de batalla, el Real Madrid regresa a España con una victoria mínima pero estratégica, obligando al Benfica a una gesta en Chamartín sin su entrenador en la banda.

Ficha técnica:

0 - Benfica: Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Schjelderup (Ríos, minuto 73), Aursmes, Barreiro; Rafa Silva (Sudakov, minuto 73), Prestianni, Pavlidis.

1 - Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras (Carvajal minuto 98); Arda Güler (Brahim minuto 86), Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, minuto 93); Vinicius y Mbappé.

Gol: 0-1, minuto 49: Vinicius.

Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó a Vinicius y Mbappé del Madrid y a Prestianni del Benfica. Expulsó al técnico del Benfica Mourinho.

Incidencias: Partido de ida del ‘playoff’ de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Estádio da Luz de Lisboa ante 65.000 espectadores.

Fuente: EFE