El Real Oviedo del uruguayo Almada empieza a preparar su visita a la Real Sociedad

El técnico uruguayo Guillermo Almada, que dio descanso a sus jugadores el lunes, dirigió una sesión en la que, como es habitual tras los partidos, los que fueron titulares frente al Athletic entrenaron a menor ritmo que los suplentes y no convocados.

Los azules acabaron la jornada colistas con 16 puntos, a nueve de un Rayo Vallecano que ahora marca la permanencia -ambos equipos todavía tienen un encuentro pendiente, el suspendido hace dos semanas por el estado del césped de Vallecas-.

Para el partido del sábado en Anoeta, el técnico uruguayo del Real Oviedo contará con la baja por lesión de David Costas y la de Santi Colombatto por sanción, ya que el domingo vio la quinta amarilla del curso; el mediocentro argentino, indiscutible para Almada, es con 1.476 el jugador de campo que más minutos ha disputado en la plantilla azul.

La incógnita de la semana, además de saber quién sustituirá a Colombatto en el centro del campo, es saber si el centrocampista inglés Ovie Ejaria puede entrar en la convocatoria, algo que no hace desde principios de diciembre.

El Real Oviedo volverá este sábado a San Sebastián tras más de 12 años sin visitar en partido oficial a la Real Sociedad, en el partido la vuelta de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey; en Liga, los azules no visitan al conjunto donostiarra desde la temporada 2000/2001.