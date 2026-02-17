El Salzburgo cesa a su entrenador Thomas Letsch para buscar "nuevos impulsos"

"Tras un análisis cuidadoso he llegado a la conclusión de que el FC Red Bull Salzburgo necesita nuevos impulsos", informó en un comunicado el director deportivo de la entidad, Marcus Mann.

El directivo agregó que "en breve" se designará un nuevo entrenador del equipo, diez veces campeón de la Bundesliga austríaca de forma ininterrumpida entre 2013 y 2024.

En las dos pasadas temporadas, el Sturm Graz ganó el título liguero, relegando al Salzburgo dos veces consecutivas al segundo puesto.

Letsch, de 57 años, había asumido el puesto de entrenador del Salzburgo a comienzos de 2025 y dirigió al equipo en un total de 56 partidos oficiales.

Tras un comienzo alentador en 2026, el equipo empezó a tropezar una y otra vez, siendo un empate frente al modesto GAK (1-1) el domingo pasado el desencadenante para la destitución del técnico, junto a su asistente Kai Hesse.

El Salzburgo, eliminado de la actual Liga Europa tras la primera fase, lidera actualmente la tabla de la primera división austríaca, tras 19 jornadas, empatado a 33 puntos con el LASK.