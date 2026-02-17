El uruguayo Papa buscará retener el título con Independiente del Valle

Papa fue contratado en reemplazo del español Javier Rabanal, con el que su nuevo equipo ganó el título de la Liga Pro 2025.

Además de la Liga Pro, Papa tendrá participación con el Independiente desde la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y en la Copa Ecuador.

Por su parte, Farías buscará aplicar su experiencia para hacer de la tormenta un sol brillante, pues dirigirá al Barcelona en medio de una crisis administrativa y económica a las puertas del debut en la actual Copa Libertadores y también en el arranque de la Liga Pro.

Farías aparecerá entre los dieciséis entrenadores como el único ganador del título de la Liga Pro de Ecuador, pues lo logró en forma histórica para el Aucas en el año 2022 con una reducida plantilla por sobre Barcelona, Independiente del Valle y de Liga de Quito.

En la disputa de la Liga Pro 2026 estarán seis técnicos ecuatorianos, cuatro argentinos, cuatro uruguayos, un brasileño y un venezolano.

Barcelona es el que más títulos de la Liga Pro ganó con 16, pero saldrán a acortar esa distancia el Emelec que tiene 14 y Liga de Quito con 13 coronas y con un entrenador como el brasileño Tiago Nunes que ha estructurado un gran plantel que le da el tinte de favorito para ganar el titulo de este año.

El uruguayo Vicente Sánchez llegó al Emelec, que está sumido en una crisis administrativa, económica y futbolística, y que tendrá elecciones el próximo 21 de febrero, con Juan Jiménez como único candidato.

Otro de los técnicos con amplio recorrido es el uruguayo Guillermo Sanguinetti, del Macará de la ciudad de Ambato que, tras una aceptable campaña en 2025, se aprestará también a disputar un billete a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en un partido único contra el Orense local.

En el orden de los entrenadores con un cúmulo de experiencia, también aparece el argentino Jorge Célico que, con más de 333 encuentros con distintos clubes, dirigirá este año al Deportivo Cuenca en procura de un billete para la Sudamericana 2026 ante el también ecuatoriano Libertad.

Uno de los entrenadores que mayores progresos técnicos y tácticos ha mostrado, a pesar de su corta carrera, es el argentino-ecuatoriano Norberto Araujo, que asumió este año el desafío de dirigir al Aucas.

Entre los técnicos ecuatorianos con mayor trayectoria aparecerá Paúl Vélez al frente del Mushuc Runa, pero el que impactó en su debut el año pasado en la primera división local es Diego Martínez, que le otorgó el primer título profesional, la Copa Ecuador, a la Universidad Católica.

Otro entrenador ecuatoriano que se abre paso en busca de su consolidación es Juan Carlos León, quien dirigirá por segundo año consecutivo al Libertad; también estarán sus compatriotas Pool Gavilánez, con el Guayaquil City; Javier Carvajal, con el Manta, y Edison Méndez, con el Leones.

El argentino Raúl Antuña repetirá este año con el Orense; su compatriota Juan Zubeldía lo hará con el Delfín y el uruguayo Francisco Usúcar con el Técnico Universitario.