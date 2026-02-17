Font anuncia acciones legales contra RMTV y conflictos de interés en el CTA si gana

"Defender el club no es hacer proclamas y grandes gritos, es actuar. Defender el club es denunciar a Real Madrid Televisión y los conflictos de interés que hay con una señora que es parte del CTA, que es la esposa de un empleado del Real Madrid, la señora Yolanda Parga", ha expresado desde su sede electoral en la Avenida Diagonal 468 de la capital catalana.

En este sentido, el líder de la candidatura Nosaltres (Nosotros) ha insistido en que la defensa de la entidad azulgrana debe basarse en "hechos y no en palabras" y ha criticado la gestión de la actual junta directiva, a la que ha acusado de "inacción" ante lo que considera una pérdida de influencia institucional del club en los últimos años.

El aspirante ha asegurado que, a su juicio, "el Real Madrid está consiguiendo lo que busca, que es adulterar la competición" y ha recordado como dato que "en los últimos cinco años le han pitado 26 penaltis más a favor que al Barça". "Estos son los hechos. Se ríen de nosotros en la cara", ha añadido.

Font también ha cuestionado la estrategia de relaciones institucionales mantenida durante el actual mandato de Laporta, al considerar que "defender el club es no ir de la mano de Florentino y Tebas" y ha subrayado que mantener vínculos con organismos como LaLiga o la Federación Española de Fútbol "no significa dejar de defender siempre los propios intereses".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, ha defendido la necesidad de "profesionalizar el club" y rodearse de perfiles con experiencia en los estamentos arbitrales y federativos para recuperar capacidad de influencia.

"Un modelo personalista no sirve para gobernar un club como el Barça en 2026. Nosotros tenemos gente que ha estado parte del estamento arbitral, hay profesionales que tienen un buen conocimiento de cómo funcionan las instituciones deportivas, y esto ya lo iremos explicando en los próximos días", ha afirmado.

Preguntado por la situación deportiva, ha reconocido que el conjunto azulgrana atraviesa "un momento complicado", aunque ha asegurado que "hay plenas garantías de competir" y se ha mostrado convencido de que la plantilla "volverá a su mejor nivel", recordando que el conjunto azulgrana sigue "vivo en todas las competiciones".

Por último, Font ha valorado positivamente la recogida de firmas para formalizar su candidatura y ha explicado que cuentan con "170 puntos de recogida en todo el territorio, incluso en el extranjero", a la par que ha instado a los socios a movilizarse "contra la desprotección" que, a su juicio, "vive el barcelonismo".

"El populismo y el personalismo no son buenos para un club como el Barça. Lo estamos viendo claramente en la situación actual. Hoy, muchos socios y socias estamos enfadados porque, repito, nunca nos habíamos sentido tan desprotegidos como ahora, y eso es grave", ha concluido.