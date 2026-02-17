Gustavo Florentín asume el mando en Jaguares de Córdoba del fútbol colombiano

El estratega oriundo de la ciudad de Paraguarí, toma las riendas de un club joven, con apenas 13 años de historia, pero que logró de establecerse en la máxima categoría tras su ascenso. La directiva de Jaguares apuesta por el paraguayo no solo por su recorrido internacional, sino por su capacidad comprobada para gestionar planteles en etapas críticas, buscando dar ese salto de calidad que la afición cordobesa espera para el arranque de esta temporada.

El panorama que encuentra el técnico exige respuestas inmediatas debido a un inicio de campeonato marcado por la irregularidad. Con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas el equipo se encuentra actualmente estancado en la decimoquinta posición (de 20 clubes) con apenas siete unidades. Esta falta de consistencia fue el detonante para que la cúpula dirigencial buscara en Florentín el liderazgo necesario para abandonar la zona baja y comenzar la escalada hacia los puestos de privilegio.

📋Primer entrenamiento del profesor Gustavo Florentín con Jaguares.⚽💙 pic.twitter.com/HyQ4f1IwEC — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) February 17, 2026

Lo que convierte a Florentín en la pieza ideal para este rompecabezas es su profundo conocimiento del medio local. El entrenador paraguayo ya dejó su sello y una impresión positiva en sus pasos previos por Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas. Haber dirigido a estos tres equipos de forma consecutiva antes de este nuevo desafío le otorga una ventaja competitiva, ya que conoce a la perfección el biotipo del jugador colombiano y las exigencias logísticas de la liga. Ahora, el reto será plasmar su identidad futbolística en el césped de Córdoba.

El entrenador comenzará hoy su nueva experiencia en el fútbol cafetero enfrentando un desafío mayúsculo: recibirá a Independiente Santa Fe (a las 20:00), vigente campeón del fútbol colombiano. El conjunto capitalino llega con la misma necesidad de puntos que el elenco felino, ya que ambos suman la misma cantidad de unidades, aunque Santa Fe se ubica un escalón más arriba en la clasificación gracias a la diferencia de goles.

