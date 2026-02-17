Koke: "Si supiéramos la receta para repetir lo del Barça, lo haríamos todos los días"

"Si supiéramos la receta de jugar todos los partidos bien y perfectos, o casi la perfección como el día del Betis o del Barcelona, lo haríamos todos los días", dijo el centrocampista en la rueda de prensa previa a la ida de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Club Brujas este miércoles.

"Somos los primeros que queremos ganar todos los partidos (...) y no lo hemos hecho, somos los primeros perjudicados porque no salen las cosas y los primeros que tenemos que intentar mirar qué nos pasa o intentar llegar a esa regularidad que hemos hecho otros años para poder pelear por cosas grandes, sobre todo en la Liga", recalcó Koke.

El capitán colchonero subrayó que el equipo llega al encuentro de este miércoles "en un buen momento" de "máxima motivación, concentración e ilusión de hacer un buen partido mañana para intentar encarrilar el partido de vuelta".

"Presión, ninguna, (hay que) disfrutar. Hacemos lo que más nos gusta desde pequeñitos hasta el día de hoy. Presión cero, al revés: ilusión máxima por el partido y hacer lo mejor posible para ganar", añadió, preguntado por si se sienten obligados a ganar por su aparente condición de favoritos ante el Brujas, que les venció 2-0 en su último encuentro en tierras belgas en octubre de 2022.

