Laporta pide acabar su "obra", convencido de que se acerca una etapa "gloriosa" en el club

"Hemos tenido que tomar decisiones duras, pero lo peor ya ha pasado y, ahora, si continuamos por este camino, seguro que viviremos una de las etapas más gloriosas de la historia del Barça", ha afirmado en el acto de inauguración de su sede electoral.

El ahora aspirante a la presidencia ha explicado el por qué ha elegido como lema de campaña 'Defensem el Barça' (Defendemos al Barça), algo que, según ha apuntado, es lo que han hecho él y su equipo durante el último mandato.

"Nos presentamos a la reelección porque queremos seguir defendiendo al Barça, reafirmar su estabilidad económica, culminar el Spotify Camp Nou y el Espai Barça, alcanzar nuevas metas deportivas y asegurar la grandeza de la institución y que esta va a seguir siendo de sus socios y socias", ha relatado.

En este sentido, Laporta ha recordado que en las anteriores elecciones pidió el voto para "recuperar la economía del club, su prestigio institucional y construir el nuevo Camp Nou", pero que es un proyecto inacabado que desea culminar.

"Queremos continuar la obra que nos ha permitido, primero salvar al Barça y, después de recuperarlo, devolverlo a la primera línea mundial. Básicamente este es un proyecto continuista, pero queremos mejorarlo, porque todo en esta vida se puede mejorar", ha subrayado.

Y es que Joan Laporta considera que el club todavía necesita ser defendido, por ejemplo, "de quien quiere dominarlo y desprestigiarlo a 600 kilómetros de distancia".

"Y también lo defendemos de aquellos que no tienen experiencia y, debido a su ambición, no se han enterado de que de lo que se trataba estos años era de salvar al Barça", en un clara alusión a los otros precandidatos a la presidencia del club: Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria.

Porque, a diferencia que sus posibles rivales en las urnas, Laporta considera que una institución "única en el mundo" como el FC Barcelona no puede gestionarse como "una empresa" cualquiera, sino que también debe tener "un modelo de gobierno único" que busque "el equilibro entre emoción y gestión".

"Nosotros hemos sacado al Barça de la ruina y podemos correr el riesgo de dejarlo en manos de alguien que nos los vuelva a llevar a la ruina", ha advertido el presidente saliente.

"Hago una llamamiento a los socios y socias para seguir defendiendo el Barça como lo hacemos: con orgullo, con sentimiento emoción, alegría, fuerza de espíritu, convicción y valentía, con habilidad y audacia", ha sentenciado.