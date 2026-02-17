Las pruebas médicas descartan que Eric Garcia sufra ninguna lesión

En un principio se pensó que el jugador podía sufrir una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda. De hecho, al ser revisado por el doctor en el mismo banquillo, el jugador mostró su preocupación, pero las pruebas a las que se ha sometido este martes han descartado la existencia de ninguna lesión, según han informado a EFE desde el club catalán.

Además, como Flick ha dado al equipo dos días de descanso tras la derrota en Girona (2-1) al considerar que sus jugadores acumulaban mucho cansancio, el jugador barcelonista tendrá tiempo para recuperarse.

Eric Garcia fue sustituido en el minuto 73 a petición propia y en su lugar entró Ronald Araujo. El jugador de Martorell es uno de los jugadores con más partidos oficiales acumulados (57 consecutivos) y destaca por su polivalencia, ya que puede actuar en diferentes posiciones.

El equipo barcelonista tendrá descanso este martes y mañana miércoles y volverá a los entrenamientos el jueves para preparar el partido liguero ante el Levante de este domingo (16:15 CET).

