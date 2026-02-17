Mourinho:"Le dije a Vinicius 'has marcado un gol de otro mundo ¿Por qué lo celebras así?'"

"Le dije has marcado un gol de otro mundo, ¿Por qué lo celebras así? ¿Por que no lo celebras como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio...? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra", dijo Mourinho en la rueda de prensa posterior al partido.

Vinicius marcó el único tanto del encuentro, que dio la victoria al Real Madrid 0-1 en el partido de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones contra el Benfica, y lo celebró bailando junto al banderín.

Acto seguido, Prestianni le dijo algo tapándose la boca y Vini Jr denunció que le había insultado, con lo que el árbitro activó el protocolo antirracismo.

Ante esta situación Mourinho señaló que habló con Vinicius y con Prestianni y que cada cual le dijo una cosa diferente, por lo que ha optado por "ser equilibrado" y apuntó que hay que señalar que "en este mundo del fútbol son cosas que ocurren en el campo".

Sobre el partido, el entrenador 'encarnado' apuntó que hasta el gol pudo verse "un buen partido" con un Benfica que entró "muy bien y fuerte", aunque a partir del minuto 30 el Real Madrid mostró su personalidad y comenzó a darle la vuelta al encuentro.

"En la segunda parte, intentamos hacer lo mismo que en la primera, Vinicius marcó el gol y después se paró el juego, no hubo más juego", resumió.

Mourinho fue expulsado del campo tras recibir una tarjeta roja por protestar tras una falta a Richard Ríos, por lo que no se sentará en el banquillo del Bernabeu la próxima semana en el partido de vuelta.

Opinó que esto "no va a tener un gran impacto", aunque reconoció que va a suponer una limitación y tendrá que confiar en los jugadores y sus asistentes.