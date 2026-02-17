Noa Lang desata el “infierno” en Estambul y pone a la Juventus contra las cuerdas

El inicio del encuentro fue un reflejo de la intensidad turca. En el minuto 15, Gabriel Sara capitalizó un error grosero de Kenan Yildiz en la salida para poner el 1-0. Sin embargo, la “Vecchia Signora” no se amilanó y reaccionó de la mano de Teun Koopmeiners. El neerlandés, recordando su mejor versión en Bérgamo, firmó un doblete relámpago: primero cazando un rechace tras un intento de Kalulu y, poco después, con un zurdazo imparable desde la frontal que mandó a la Juventus al descanso con ventaja.

La segunda mitad fue un monólogo otomano. Apenas tres minutos después de la reanudación, Noa Lang —quien no había marcado desde su fichaje en enero— inició su redención personal al empujar un balón suelto tras una parada de Di Gregorio. El empate reactivó el rugido del RAMS Park y hundió la moral italiana.

El partido se le escapó definitivamente a la Juventus por el sector izquierdo. Barış Alper Yılmaz se convirtió en la pesadilla de Juan Cabal. El lateral colombiano, superado por la velocidad del extremo, vio la primera amarilla en una acción que derivó en el 3-2, obra de su compatriota Davinson Sánchez con un testarazo implacable.

La debacle de los de Turín se completó en el minuto 67. Cabal volvió a caer en la trampa de Yilmaz y vio la tarjeta roja, dejando a su equipo a merced de un Galatasaray desatado. Los errores infantiles en la salida de balón volvieron a condenar a la ‘Juve’: un mal pase de Thuram dejó el balón muerto para que Lang firmara su doblete con una vaselina exquisita sobre Di Gregorio.

Con el equipo italiano entregado, Sacha Boey cerró la cuenta en el minuto 86 con un disparo cruzado que desató la euforia colectiva. El Galatasaray viajará a Turín con un colchón de tres goles y la sensación de que, tras más de una década, los octavos de final son una realidad al alcance de la mano.

Aquí tienes la ficha técnica con las correcciones solicitadas, sustituyendo las abreviaturas de tiempo por la palabra completa:

Ficha técnica

5 - Galatasaray: Cakir; Sallai, Sanchez, Abdulkerim Bardakci (Singo, minuto 77), Jakobs (Elmali, minuto 83); Torreira, Gabriel Sara; Baris Alper Yilmaz (Icardi, minuto 77), Yunus Akgun (Sane, minuto 70), Lang (Boey, minuto 83); Osimhen.

2 - Juventus Turín: Di Gregorio; Kalulu, Bremer (Gatti, minuto 34), Kelly, Cambiaso (Cabal, minuto 46); Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao (Kostic, minuto 70), Yildiz, McKennie.

Goles: 1-0, minuto 15: Gabriel Sara. 1-1, minuto 16: Koopmeiners. 1-2, minuto 32: Koopmeiners. 2-2, minuto 49: Lang. 3-2, minuto 60: Davinson Sánchez. 4-2, minuto 75: Lang. 5-2, minuto 86: Boey.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Mostró tarjeta amarilla a Bardakci (minuto 43) por parte del Galatasaray; y a Cambiaso (minuto 18), Spalletti (entrenador, minuto 37) y Cabal (minuto 59 y 67) por parte de la Juventus Turín. Expulsó por doble amarilla (minuto 67) a Cabal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Rams Park de Estambul.

