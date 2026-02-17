Prestianni niega insultos racistas a Vinicius: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie”, aseguró en un breve comunicado en su cuenta oficial de ‘Instagram’.

Además, en el mensaje añadió: “Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

En el minuto 51 y 26 segundos, después de la celebración del 0-1, marcado por Vinicius, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.