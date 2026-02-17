Presunto insulto racista de Prestianni a Vini, 8 minutos de parón e indignación del Madrid

Del minuto 51 y 26 segundos, cuando Vinicius se dirigió corriendo al colegiado para advertirle de la índole de los supuestos insultos del futbolista argentino, hasta el 59:40, cuando se puso el balón en juego desde el centro del campo. No se había jugado ni un segundo desde el gol del atacante que dio ventaja en la eliminatoria previa a los octavos de final al Real Madrid para el encuentro de vuelta en el Bernabéu dentro de una semana.

Los dos brazos en cruz del colegiado anunciaron el protocolo, nada más recibir la denuncia sobre el césped de Vinicius. El delantero brasileño se fue a la banda, con un amago de abandonar el partido, junto a otros compañeros, como Kylian Mbappé, dentro del estado de agitación que se desató sobre el campo, a la espera de ordenar la situación por parte del árbitro.

No hubo prueba gráfica del insulto. Sólo a Vinicius corriendo y señalando a Prestianni, después de que el jugador del Benfica hubiera dicho algo con la boca tapada por su camiseta, como gesticuló incluso el árbitro para transmitir a algunos futbolistas del Real Madrid, entre las protestas, que no había manera de demostrar si eso había sucedido.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció Mbappé, al lado de Vinicius en el momento del suceso.

"Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar", abundó el delantero francés en zona mixta tras el encuentro.

Más de tres horas después del encuentro, en un mensaje de 'Instagram', Prestianni aseguró: "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie”.

Hubo una expulsión, de un miembro del 'staff' del Benfica en el primer conato de enfrentamiento con Mbappé, entre el banquillo local y los jugadores visitantes. Aurelien Tchouameni acompañó a Vinicius. A un lado, pegado al banquillo, bebiendo agua, esperaba acontecimientos, mientras las conversaciones se sucedían sobre el terreno de juego.

Jose Mourinho, el técnico del Benfica, se acercó a Vinicius, abrazado con él, conversó durante unos segundos. También habló Mbappé con el extécnico del Real Madrid. Volvió a su posición en el banquillo Vinicius, incluso sentado en algún momento, mientras Fede Valverde y Nicolás Otamendi, los capitanes, habían sido llamados por el colegiado.

También charló Arbeola con el árbitro. Y Mbappé. Después, el entrenador del Real Madrid acudió a Vinicius, con el que habló durante unos instantes. Las conversaciones se sucedían en torno a los banquillos.

El brasileño ya se adentró en el campo para la reanudación, en plena discusión entonces de Otamendi y Mbappé, separados por un árbitro asistente.

Al borde del minuto 57, Vinicius, que también habló con Simao Sabrosa, exjugador del Atlético de Madrid y empleado del Benfica, ya está en el campo. El partido se va a poner de nuevo en juego, pero Lerexier, antes, se dirige a Prestianni. El encuentro se reinicia en el minuto 59:40 segundos. El marcador ya no se mueve hasta el final.

"Vinicius está muy triste", reveló Mbappé al término del encuentro, que remarcó sobre Prestianni: "Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave".

"Será complicado erradicar el racismo del mundo del fútbol, si los futbolistas no ponen remedio. Vinicius está tranquilo y es el jugador del Benfica el que tiene que decir algo", expresó Álvaro Arbeloa, el entrenador del Real Madrid, al término del choque.

"Hemos hecho un partido grande pero la fiesta no se da al final porque hay cosas que no son fútbol. Es malo para mi compañero y si le dice una cosa así a él, también me toca. Por eso hemos hecho bien al parar el partido porque, con cosas así, tolerancia cero", afirmó Eduardo Camavinga, en declaraciones a 'Movistar'.

"Con palabras así de feas que te tocan no se puede permitir, pero tenemos que apoyar Vinícius. Así es la vida y tenemos que seguir, pero tolerancia cero. La cosa no es parar diez minutos un partido, hay que pararlo por completo", remarcó.